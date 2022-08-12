Тюменца очаровала «Волга» и он разбил ее ветровое стекло

Во дворе дома № 41 на улице Монтажников молодой парень заприметил красивую «Волгу».
Некоторое время он кружил вокруг машины, а потом попытался открыть дверь, но та была заперта.
Тогда тюменец решил попытаться применить к двери силу, но и это не помогло.
Раздосадованный своей неудачей, он сел на капот машины и закурил. Во время этого действия ему в голову пришла новая идея.
В нескольких метрах от поразившей его сознание машины, лежал кусок асфальта, которым он решил разбить стекло со стороны водителя.
Довольный собой, парень сел в салон, провел там несколько минут, а потом покинул автомобиль и скрылся с места происшествия.
В МВД по Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что пока не получали заявления от владельца автомобиля.
Утром «Наш город» рассказывал о другом мужчине, который не остался равнодушным к чужому автомобилю. Но тогда машину было решено сжечь.