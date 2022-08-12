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Тюменца очаровала «Волга» и он разбил ее ветровое стекло

12 августа 08:49
Фото: 1Mi
Молодой житель Тюмени не смог пройти мимо «Волги», машина свела его с ума. Сначала он кружил вокруг очаровавшего его автомобиля, после чего попытался взломать дверь. Потерпев неудачу, парень взял кусок асфальта, разбил стекло и сел в салон.
Сюжет
Тюмень

Во дворе дома № 41 на улице Монтажников молодой парень заприметил красивую «Волгу».

Некоторое время он кружил вокруг машины, а потом попытался открыть дверь, но та была заперта.

Тогда тюменец решил попытаться применить к двери силу, но и это не помогло.

Раздосадованный своей неудачей, он сел на капот машины и закурил. Во время этого действия ему в голову пришла новая идея.

В нескольких метрах от поразившей его сознание машины, лежал кусок асфальта, которым он решил разбить стекло со стороны водителя.

Довольный собой, парень сел в салон, провел там несколько минут, а потом покинул автомобиль и скрылся с места происшествия.

В МВД по Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что пока не получали заявления от владельца автомобиля.

Утром «Наш город» рассказывал о другом мужчине, который не остался равнодушным к чужому автомобилю. Но тогда машину было решено сжечь.

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