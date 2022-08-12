Тюменца очаровала «Волга» и он разбил ее ветровое стекло

Молодой житель Тюмени не смог пройти мимо «Волги», машина свела его с ума. Сначала он кружил вокруг очаровавшего его автомобиля, после чего попытался взломать дверь. Потерпев неудачу, парень взял кусок асфальта, разбил стекло и сел в салон.

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