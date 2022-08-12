Тюменский Роспотребнадзор снова обнаружил в воздухе вредные вещества

Специалисты Роспотребнадзора по Тюменской области 11 августа исследовали 23 пробы воздуха на содержание вредных веществ. Лабораторный контроль проводится из-за задымления населенных пунктов.
«В Тюмени 11 августа обнаружили превышение ПДК вредных веществ — продуктов горения по мелкодисперсным частицам РМ2,5 — 1,3 ПДК. Загрязнение атмосферного воздуха выявили и в поселке Боровский Тюменского района — по мелкодисперсным частицам РМ2,5 — 1,1 ПДК. В Ялуторовске показатели выше нормы по углерода оксиду — 1,1 ПДК»,сообщают в региональном Роспотребнадзоре.
До этого пробы воздуха отбирали 10 августа. Тогда было взято 25 проб как в Тюмени, так и в Тобольске. В одной точке в границах Тюмени зафиксировали превышение показателя сразу по 5 параметрам.
10 августа в областной столице было выявлено превышение по углерода оксиду (1,12), мелкодисперсным частицам РМ2,5 (2,25 ПДК), по частицам РМ10 (1,16 ПДК), по серы диоксиду (1,46), по саже (1,3). В Тобольске вредных веществ в атмосферном воздухе не обнаружили.
Во время появления смога тюменцам из восприимчивых групп (беременные, пожилые люди, подростки и младенцы, люди с хроническими заболеваниями) рекомендуют меньше времени проводить на улице, плотно закрывать окна и двери, проводить влажную уборку. А при сильном задымлении на улице пользоваться влажными пятислойными марлевыми масками или защитными масками из аптеки.