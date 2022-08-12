Тюменский Роспотребнадзор снова обнаружил в воздухе вредные вещества

Во время появления смога тюменцам из восприимчивых групп (беременные, пожилые люди, подростки и младенцы, люди с хроническими заболеваниями) рекомендуют меньше времени проводить на улице, плотно закрывать окна и двери, проводить влажную уборку. А при сильном задымлении на улице пользоваться влажными пятислойными марлевыми масками или защитными масками из аптеки.