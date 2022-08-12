Тюменских строителей наградили в канун профессионального праздника

Одной из самых востребованных и популярных в стране профессий назвал строителей полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. В своем видеообращении он выразил уверенность, что при сегодняшних знаниях и подготовке высококвалифицированных кадров, мерах государственной поддержки, отрасль успешно справится со всеми вызовами и реализует много новых проектов.
Поздравляя строителей с профессиональным праздником, губернатор Александр Моор подчеркнул, что Тюменскую область знают в стране, как строительный регион.
«В прошлом году мы перевыполнили план по вводу жилья, достигнув показателя более 1 миллиона 700 тысяч квадратных метров, ввели в эксплуатацию 6 школ и 7 детских садов. Мы работаем над развитием транспортной инфраструктуры. Например, в Тюмени возводится трехуровневая развязка на улице Мельникайте, быстро строятся новые современные микрорайоны. Впереди — много работы: Южный обход города Тюмени, новые путепроводы и развязки, жилые кварталы и объекты социальной инфраструктуры»,обозначил глава региона.
Сплоченность и работоспособность тюменских строителей отметил председатель городской Думы, Почетный строитель России Евгений Заболотный.
«На нашей земле сохранены коллективы строителей, отмечающих не одно десятилетие своей истории и решающих масштабные задачи. Созданы новые молодые команды, которые профессионально реализуют проекты. Тюменские строители одними из первых в 2014 году приехали в Крым для восстановления объектов, помогли в короткие сроки открыть там школы, детские сады, больницы, запустить движение по дорогам. Компании-застройщики Тюменской области объединялись для помощи обманутым дольщикам в городах региона. Помогая друг другу, строители и сегодня возводят много объектов, которыми с благодарностью пользуются жители»,отметил председатель Думы Евгений Заболотный и пожелал дальнейших успехов представителям созидательной профессии.
На праздничном торжестве строителям вручили региональные и муниципальные награды за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство.