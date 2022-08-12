Тюменских строителей наградили в канун профессионального праздника

«На нашей земле сохранены коллективы строителей, отмечающих не одно десятилетие своей истории и решающих масштабные задачи. Созданы новые молодые команды, которые профессионально реализуют проекты. Тюменские строители одними из первых в 2014 году приехали в Крым для восстановления объектов, помогли в короткие сроки открыть там школы, детские сады, больницы, запустить движение по дорогам. Компании-застройщики Тюменской области объединялись для помощи обманутым дольщикам в городах региона. Помогая друг другу, строители и сегодня возводят много объектов, которыми с благодарностью пользуются жители»,отметил председатель Думы Евгений Заболотный и пожелал дальнейших успехов представителям созидательной профессии.