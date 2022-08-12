Тюменская область — лидер в УрФО по созданию инфраструктуры в сфере обращения с ТКО

«Тюменская область является лидером федерального округа по созданию инфраструктуры в сфере обращения с ТКО. Там было построено три комплексных объекта на сумму более 3,5 млрд рублей мощностью 415 тысяч тонн. То есть эти объекты фактически полностью обеспечивают обработку всего объема ТКО и, таким образом, показатель 2024 года по обработке отходов уже перевыполнен. Однако для достижения всех показателей нацпроекта в Тюменской области необходимо создать дополнительные мощности по утилизации ТКО», отметил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию Российского экологического оператора Сергей Королев.