Тюменская область — лидер в УрФО по созданию инфраструктуры в сфере обращения с ТКО

Тюменская область занимает на Урале лидирующие позиции: здесь уже сейчас на 3-х мусоросортировочных заводах проходят обработку все поступающие ТКО.
«Тюменская область является лидером федерального округа по созданию инфраструктуры в сфере обращения с ТКО. Там было построено три комплексных объекта на сумму более 3,5 млрд рублей мощностью 415 тысяч тонн. То есть эти объекты фактически полностью обеспечивают обработку всего объема ТКО и, таким образом, показатель 2024 года по обработке отходов уже перевыполнен. Однако для достижения всех показателей нацпроекта в Тюменской области необходимо создать дополнительные мощности по утилизации ТКО», отметил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию Российского экологического оператора Сергей Королев.
По словам генерального директора «РЭО» Дениса Буцаева на сегодняшний день в 4 из 6 регионов Уральского федерального округа уже заключены 9 концессионных соглашений на создание объектов мощностью около 2,1 млн тонн с общим объемом инвестиций более 30 млрд рублей.
«Это более 60% от всей необходимой инфраструктуры, которую нам необходимо построить в округе до 2030 года. Всего на Урале будет построено мощностей для обработки более 3 млн тонн (с отбором вторичных материальных ресурсов не менее 15% в год) и для утилизации около 1,2 млн тонн. Общий объем инвестиций, необходимых для создания перспективных объектов в округе, составляет около 50 млрд рублей»,подчеркнул Денис Петрович.
Со всеми регионами, входящими в состав Уральского федерального округа, ППК РЭО подписаны дорожные карты по созданию перспективных объектов в сфере обращения с ТКО. Финансирование создания новых мощностей может быть обеспечено ППК РЭО в объеме до 95%от суммы необходимых инвестиций, путем предоставления льготных займов концессионерам на срок до 12 лет.