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Тоболяк получит 122 тысячи рублей за потоп в квартире

12 августа 09:36
Фото: 1Mi
Житель Тобольска обратился в межрайонную прокуратуру с требованием взыскать с Фонда капитального ремонта материальный ущерб за затопленную квартиру. Во время ремонта крыши пошел сильный дождь, из-за чего затопило жилье пенсионера, сообщили в региональной прокуратуре.
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Суд

«Во время ремонта кровельного покрытия в многоквартирном доме выпали осадки. Квартиру пенсионера на 8 этаже затопило через кровлю и 9 этаж. Мужчина обратился в оценочную организацию для определения принесенного ущерба»,пояснили в ведомстве.

Чтобы защитить свои жилищные права и взыскать материальный ущерб, горожанин обратился в Тобольскую межрайонную прокуратуру. Проверка доказала нарушение жилищных прав, что и стало поводом для обращения в суд.

В суде требование прокуратуры удовлетворили. С некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта» взыскали в пользу тоболяка 122 тысячи рублей материального ущерба, а также 10 тысяч рублей за проведение оценки. Решение суда еще не вступило в законную силу.

Похожая ситуация произошла и в Тюмени. В доме на улице Широтной, 63 после сильного дождя вода потекла с крыши в подъезд. В лужах все — с 9 по 1 этаж. Вода капает с перил, со стен, стекает по лестницам. Жители утверждают, что капитальный ремонт крыши был выполнен недавно.

Тюменцы попадают под дождь даже не выходя из подъезда
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Вчерашний ливень в Тюмени затопил улицы. На проблемные территории сразу же направилась спецтехника для откачки воды. Поработать пришлось на улице 30 лет Победы, Калинина и 50 лет Октября. Специалисты до сих пор следят за местами, которые подтопило — убирают повалившиеся деревья, расчищают сливные лотки.

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