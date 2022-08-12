Тоболяк получит 122 тысячи рублей за потоп в квартире

«Во время ремонта кровельного покрытия в многоквартирном доме выпали осадки. Квартиру пенсионера на 8 этаже затопило через кровлю и 9 этаж. Мужчина обратился в оценочную организацию для определения принесенного ущерба»,пояснили в ведомстве.
Чтобы защитить свои жилищные права и взыскать материальный ущерб, горожанин обратился в Тобольскую межрайонную прокуратуру. Проверка доказала нарушение жилищных прав, что и стало поводом для обращения в суд.
В суде требование прокуратуры удовлетворили. С некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта» взыскали в пользу тоболяка 122 тысячи рублей материального ущерба, а также 10 тысяч рублей за проведение оценки. Решение суда еще не вступило в законную силу.
Похожая ситуация произошла и в Тюмени. В доме на улице Широтной, 63 после сильного дождя вода потекла с крыши в подъезд. В лужах все — с 9 по 1 этаж. Вода капает с перил, со стен, стекает по лестницам. Жители утверждают, что капитальный ремонт крыши был выполнен недавно.
Вчерашний ливень в Тюмени затопил улицы. На проблемные территории сразу же направилась спецтехника для откачки воды. Поработать пришлось на улице 30 лет Победы, Калинина и 50 лет Октября. Специалисты до сих пор следят за местами, которые подтопило — убирают повалившиеся деревья, расчищают сливные лотки.