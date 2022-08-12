Тоболяк получит 122 тысячи рублей за потоп в квартире

Похожая ситуация произошла и в Тюмени. В доме на улице Широтной, 63 после сильного дождя вода потекла с крыши в подъезд. В лужах все — с 9 по 1 этаж. Вода капает с перил, со стен, стекает по лестницам. Жители утверждают, что капитальный ремонт крыши был выполнен недавно.