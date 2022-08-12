Суды оправдывают российских чиновников в 12 раз чаще

Эксперты заметили, что чиновников оправдывали в 12 раз чаще (2,6% против 0,21%). В 28% случаев дела были прекращены, их реже лишали свободы (15% против 28%). Если обвиняемый был и чиновником и бизнесменом, то шансы на свободу у него ещё выше.