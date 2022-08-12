Суды оправдывают российских чиновников в 12 раз чаще

Эксперты заметили, что чиновников оправдывали в 12 раз чаще (2,6% против 0,21%). В 28% случаев дела были прекращены, их реже лишали свободы (15% против 28%). Если обвиняемый был и чиновником и бизнесменом, то шансы на свободу у него ещё выше.
«Камчатскому экс-депутату от ЕР Игорю Редькину дали 9 месяцев ограничения свободы за убийство 30-летнего Андрея Толстопятова, которого он спутал с медведем»сообщил изданию в региональном управлении СКР.
Состояние Редькина оценивается в 716 млн рублей.
Всего за прошлый год по уголовным делам прошли 739 000 человек. В особом порядке рассмотрены дела 162 000 лиц. Стоит отметить, что больше всего оправдательных приговоров приходится на частные обвинения (1393 из 2319). Очень часто прекращение дела обязывает подсудимого заплатить штраф. По данным «Новых Известий», чиновников чаще всего судят за взятки и растрату.
Стоит отметить, что наименьшие шансы на оправдательный приговор у ранее судимых лиц и иностранцев.