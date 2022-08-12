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Смог на несколько дней накрыл Тюмень

12 августа 05:37
Фото: «НашГород»
10 августа город заволокло дымом от лесных пожаров, которые сейчас бушуют в Ханты-Мансийском автономном округе. Жители областной столицы начали жаловаться на запах гари. В социальной сети «ВКонтакте» многие делились фотографиями задымленных мест и своими впечатлениями.

«У нас соседнего дома не видно. Дышать нечем», написала Ольга Молокова.

«Два дня уже гарью дышим», негодует Галина Князева.

«Администрация-то будет что-то делать? Или опять будут говорить, что все хорошо», возмущен Игорь Брылев.

Люди недовольны сложившейся ситуацией.

Где власть, где губернаторы-герои? Почему не тушат? Бедные животные. Люди из-за алчности готовы все уничтожить, ведь не секрет, что поджигают специально», оставил комментарий Имаметдин Ганиев.

«Вся Тюмень в дыму, задыхаемся. Никто ничего не делает», Юлия Бочагова.

Ранее «Наш город» писал о том, что тюменский Роспотребнадзор обнаружил в воздухе вредные вещества. Загрязнение воздуха фиксируют уже второй раз за неделю.

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#Новости#Пожары#Смог#Мелиса Учунджю#Город
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