Смог на несколько дней накрыл Тюмень

«У нас соседнего дома не видно. Дышать нечем», написала Ольга Молокова.
«Два дня уже гарью дышим», негодует Галина Князева.
«Администрация-то будет что-то делать? Или опять будут говорить, что все хорошо», возмущен Игорь Брылев.
Люди недовольны сложившейся ситуацией.
Где власть, где губернаторы-герои? Почему не тушат? Бедные животные. Люди из-за алчности готовы все уничтожить, ведь не секрет, что поджигают специально», оставил комментарий Имаметдин Ганиев.
«Вся Тюмень в дыму, задыхаемся. Никто ничего не делает», Юлия Бочагова.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменский Роспотребнадзор обнаружил в воздухе вредные вещества. Загрязнение воздуха фиксируют уже второй раз за неделю.