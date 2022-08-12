Смердящая свалка около Копытова мешает тюменцам жить спокойно

Летом снег тает, а из-под него начинают проглядывать автомобильные покрышки, пластик, прочий мусор. Тюменцы возмущены — уже середина августа, а свалку никто не убрал. Запах от нее распространяется в сторону Копытова и Антипино. К тому же, местной жительнице уже месяц не могут внятно ответить на вопросы о свалке.