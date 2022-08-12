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Смердящая свалка около Копытова мешает тюменцам жить спокойно

12 августа 07:11
Фото: ЧС Тюмень
Жительница Тюмени в соцсетях пожаловалась на смердящую свалку, расположенную рядом с микрорайоном Копытова. Обращения на портал «Тюмень — наш дом» результата не дали. В администрации пояснили, что здесь организовали снежный полигон.
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Снег

Горожанка обратила внимание властей на свалку около микрорайона Копытова. Для решения проблемы тюменка написала на портал «Тюмень — наш дом».

«Беспокоит свалка в районе Копытова, напротив очистных сооружений. Жителям Копытова и Антипино и так порой дышать нечем, а тут еще и свалка»,написала женщина.

Сообщение горожанки передали в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. Но обращение к властям ничего не изменило — «благоухающая» свалка осталась на месте. Да и ответ специалистов портала не внес ясности, откуда здесь свалка и собираются ли с ней что-то делать.

«Территория используется для временного складирования снежных масс. По мере подсыхания земельного участка подрядная организация, складирующая здесь снег, осуществляет сбор и утилизацию мусора»,ответили на портале «Тюмень — наш дом».

Летом снег тает, а из-под него начинают проглядывать автомобильные покрышки, пластик, прочий мусор. Тюменцы возмущены — уже середина августа, а свалку никто не убрал. Запах от нее распространяется в сторону Копытова и Антипино. К тому же, местной жительнице уже месяц не могут внятно ответить на вопросы о свалке.

Эта территория относится к Ленинскому округу. «Наш Город» обратился в Управу округа с целью выяснить, знают ли они о кучах мусора около микрорайона. Но оперативно дать ответ специалисты не смогли, и попросили время на подготовку информации.

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Напомним, в августе 2022 года в Тобольском районе, недалеко от Карачинского сельского поселения, обнаружили незаконный скотомогильник. Местные жители насчитали минимум 5 коровьих голов. Там же валялся различный мусор — коробки, пакеты и прочее.

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