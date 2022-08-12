Шандалович раскрыл темпы бесплатной догазификации домовладений жителей Карелии

В аккаунте Шандаловича в социальной сети “ВКонтакте” опубликовано сообщение, в котором говорится о том, что на получение господдержки вправе претендовать малоимущие семьи. Спикер парламента Карелии пообщался с пенсионеркой Галиной Тестовой, проживающей в населенном пункте Кончезеро с семьей своей дочери. Природный газ подвели к их дому недавно. Заявка была подана в конце прошлого года, всю необходимую документацию подготовили уже спустя месяц. Газопровод подвели к участку быстро и без каких-либо трудностей.
“Природный газ в разы дешевле электричества и дров. Отмечу, что в Карелии до конца 2023 года в рамках социальной догазификации планируется подвести голубое топливо до 4 436 домовладений”, - заявил Шандалович.
На эти цели местная власть выделила в текущем году 12 миллионов рублей. По словам политика, право на получение финансовой поддержки от государства имеют лица с регистрацией по месту жительства в частных домах, если они находятся у них в собственности.
Материальная поддержка предоставляется при подписании договора на газификацию в пределах земельного участка со специализированной структурой, обладающей допуском к деятельности по проектированию и возведению сетей газоснабжения.
Правительством предусмотрены выплаты в сумме 80 процентов от общей стоимости мероприятий, осуществляемых в рамках договора о подключении и проведении работ. Но сумма будет не выше 96 тысяч рублей, если есть фасадный кран, и не превысит 121 600 рублей, если газопровод строят в пределах земельного участка.
Мера государственной поддержки оказалась востребованной среди жителей Олонецкого, Прионежского и Кондопожского районов и города Петрозаводска. Они подали уже семь заявлений, и каждое из них рассмотрят в сжатые сроки.
Чтобы получить финансовую поддержку от государства, нужно обратиться в республиканский Центр социальной работы по месту жительства. Интересующие вопросы жителям региона предлагают задавать в группе центра.