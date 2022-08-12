Шандалович раскрыл темпы бесплатной догазификации домовладений жителей Карелии

В аккаунте Шандаловича в социальной сети “ВКонтакте” опубликовано сообщение, в котором говорится о том, что на получение господдержки вправе претендовать малоимущие семьи. Спикер парламента Карелии пообщался с пенсионеркой Галиной Тестовой, проживающей в населенном пункте Кончезеро с семьей своей дочери. Природный газ подвели к их дому недавно. Заявка была подана в конце прошлого года, всю необходимую документацию подготовили уже спустя месяц. Газопровод подвели к участку быстро и без каких-либо трудностей.