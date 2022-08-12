Пожилая тюменка вытолкнула с качели 11-летнего мальчика

Женщина попросила его уйти с качели, чтобы покачать внучку. 11-летний мальчик отказался освободить место, после чего нагрубил ей.
Тогда тюменка решила силой выгнать мальчика с качели. Она схватила конструкцию и вытолкнула оттуда ребенка. У мальчика остались синяки.
Родители мальчика написали заявление в полицию.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области эту ситуацию прокомментировали следующим образом:
«Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. После чего будет дана правовая оценка. О принятом решении заявитель будет уведомлен в установленном законом порядке», сообщили «Нашему городу».
Ранее «Наш город» писал о жителе Тюменской области, который спалил машину знакомого.