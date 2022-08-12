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Пожилая тюменка вытолкнула с качели 11-летнего мальчика

12 августа 09:03
Фото: 1Mi
Сегодня, 12 августа, в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Типичная Тюмень ЧП» был опубликован пост с видеороликом, на котором пожилая женщина конфликтует с мальчиком.
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Дети

Женщина попросила его уйти с качели, чтобы покачать внучку. 11-летний мальчик отказался освободить место, после чего нагрубил ей.

Тогда тюменка решила силой выгнать мальчика с качели. Она схватила конструкцию и вытолкнула оттуда ребенка. У мальчика остались синяки.

Родители мальчика написали заявление в полицию.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области эту ситуацию прокомментировали следующим образом:

«Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. После чего будет дана правовая оценка. О принятом решении заявитель будет уведомлен в установленном законом порядке», сообщили «Нашему городу».

Ранее «Наш город» писал о жителе Тюменской области, который спалил машину знакомого.

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