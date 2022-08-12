По 100 тысяч рублей получили тюменцы, поступившие на службу по контракту

Уже 40 человек, поступивших на службу в добровольческие подразделения «Тобол», «Тайга» и «Сибирь» получили положенную единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Выплата производится из бюджета Тюменской области.
Важно, чтобы доброволец состоял на учете в военных комиссариатах области. До 5 августа получить выплату за поступление на службу по контракту могли только те, кто проживал на территории Тюменской области. Но сейчас на неё могут претендовать жители любых регионов.
«Предоставление выплаты происходит в течение трех рабочих дней с поступления сведений о гражданине из Военного комиссариата области. Данную выплату не учитывают при расчете среднедушевого дохода семьи для назначения других мер социальной поддержки»,заверили в Информцентре.
Выплаты для поступивших на военную службу по контракту ввели в связи с обращениями горожан.