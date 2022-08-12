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Глава тюменской администрации решил снести многоквартирные дома в центре города

12 августа 08:17
Фото: 1Mi
Программа КРТ добралась до участка в районе улиц Герцена — Семакова — Урицкого. На этой территории, общей площадью 0,8 га, располагаются два аварийных многоквартирных дома, которые администрация расселит за счет городского бюджета. Со всеми остальными придется мучаться застройщику.

На комплексное развитие территории в районе улиц Герцена — Семакова — Урицкого, глава города Руслан Кухарук выделил пять лет.

На этом участке располагаются два многоквартирных дома, которые ранее были признаны аварийными. Городские власти пообещали, что их жителей в скором времени переселят за свой счет.

Но с остальными шестью домами, которые еще в пригодном для жизни состоянии, разбираться будет уже застройщик.

«Установить, что самостоятельная реализация муниципальным образованием городской округ Тюмень решения настоящего постановления, не предусмотрена», постановил Руслан Кухарук.

Стоит отметить, что на этом участке будет разрешена только малоэтажная застройка. Ни одного здания выше 4 этажей здесь появиться не должно.

А также объем строительства не должен превышать 5 600 квадратных метров.

Ранее «Наш город» писал, что под КРТ попадут 60 домов в границах улиц Дамбовская и Мельникайте. Этот проект также должен быть сдан через 5 лет.

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