Глава РЭО Буцаев назвал Урал лидером по концессионному строительству объектов ТКО

В РЭО сообщили, что 4 субъекта из состава УФО заключили 9 концессионных соглашений на создание комплексных объектов, передают NewsNN.ru.
Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что из шести регионов Уральского ФО объекты на основе концессий будут строиться в четырех. Всего планируется создать 9 предприятий в сфере обращения с ТКО. Мощность их составит 2,1 миллиона тонн в год, а инвестирование — более 30 миллиардов рублей.
Глава РЭО уточнил, что это свыше 60% от всех объектов, строительство которых намечено до 2030 года. По плану уральские предприятия должны обрабатывать свыше 3 миллионов и утилизировать примерно 1,2 миллиона тонн ТКО. Предполагается, что 15% вторсырья снова вовлекут в оборот. Для строительства всей инфраструктуры в УФО понадобятся средства в размере 50 миллиардов рублей.
По словам замгендиректора по инвестиционному развитию ППК «РЭО» Сергея Королева, Тюменская область лидирует среди других регионов УФО по строительству предприятий для сферы обращения с отходами. Так, в период с 2018 по 2019 год в области появилось три новых объекта. Их мощность составляет 415 тысяч тонн в год. На строительство этих комплексов ушло не менее 3,5 миллиарда инвестиций.
Королев рассказал о перевыполнении плана по обработке ТКО на 2024 год. Все отходы в полном объеме перерабатывают действующие объекты. Чтобы полностью достичь показателей национального проекта, в регионе нужно построить предприятия по утилизации отходов.
Наибольшее количество перспективных объектов запланировано для Свердловской области. В регионе построят 12 комплексов по переработке ТКО мощностью от 1,5 до 1,7 миллиона тонн. В строительство будет вложено порядка 22 миллиардов рублей. Известно, что по двум главным объектам уже заключили концессионные соглашения на сумму свыше 15 миллиардов рублей. Это завод в Екатеринбурге, который будет обрабатывать 700 тысяч тонн мусора в год, и предприятие в Нижнем Тагиле мощностью 185 тысяч тонн ежегодно.
Все субъекты РФ из состава УФО подписали с РЭО дорожные карты по строительству объектов в отрасли обращения с ТКО. Финансировать строительство новых комплексов будет РЭО в объеме до 95% от суммы необходимых инвестиций. Компания предоставит концессионерам льготные займы на двенадцатилетний срок.