Глава РЭО Буцаев назвал Урал лидером по концессионному строительству объектов ТКО

По словам замгендиректора по инвестиционному развитию ППК «РЭО» Сергея Королева, Тюменская область лидирует среди других регионов УФО по строительству предприятий для сферы обращения с отходами. Так, в период с 2018 по 2019 год в области появилось три новых объекта. Их мощность составляет 415 тысяч тонн в год. На строительство этих комплексов ушло не менее 3,5 миллиарда инвестиций.