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Энергетики Тюменской области выдали дополнительную мощность культурному центру

12 августа 11:33
Фото: «Россети Тюмень»
«Россети Тюмень» увеличили на 9 кВт максимальную мощность электроснабжения Шашовского сельского дома культуры в Тюменской области, переведя учреждение на безопасный электрообогрев. Досуговый центр был построен в 1964 году и более 50 лет отапливался дровами.

Энергетики подключили к сетям компании электрическую котельную и установили на объекте «интеллектуальный» прибор учета. Энергоснабжение культурного центра организовано через трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ от питающего центра 110 кВ «Упорово». Дополнительную мощность учреждению запросила администрация Упоровского района.

Для местных жителей единственный в деревне досуговый центр имеет особое значение. Здесь организованы клубы по интересам, спортивные кружки и секции, проводятся массовые культурные мероприятия.

Технологическое присоединение к сетям — приоритетная задача крупнейшего электросетевого предприятия Тюменского макрорегиона. Надежное и своевременное обеспечение электроэнергией социально значимых объектов позволяет улучшать качество жизни в населенных пунктах и способствует социально-экономическому развитию как отдельных поселений, так и всего региона.

#Новости#Россети#Анна Доронина#Общество
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