Энергетики Тюменской области выдали дополнительную мощность культурному центру

Энергетики подключили к сетям компании электрическую котельную и установили на объекте «интеллектуальный» прибор учета. Энергоснабжение культурного центра организовано через трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ от питающего центра 110 кВ «Упорово». Дополнительную мощность учреждению запросила администрация Упоровского района.
Для местных жителей единственный в деревне досуговый центр имеет особое значение. Здесь организованы клубы по интересам, спортивные кружки и секции, проводятся массовые культурные мероприятия.
Технологическое присоединение к сетям — приоритетная задача крупнейшего электросетевого предприятия Тюменского макрорегиона. Надежное и своевременное обеспечение электроэнергией социально значимых объектов позволяет улучшать качество жизни в населенных пунктах и способствует социально-экономическому развитию как отдельных поселений, так и всего региона.