Давыдов назвал запуск «Крымского титана» знаковым вкладом БСК в импортозамещение

Не менее 70 процентов диоксида титана в 2021 году Россия импортировала из Соединенных Штатов и Евросоюза. Очередной пакет санкций против нашей страны и последовавший за ними разрыв логистических цепочек стали причиной некоторого дефицита диоксида титана на отечественных предприятиях. Между тем, руководитель БСК уверен: проблема утратит свою нынешнюю актуальность, как только возобновит свою деятельность «Крымский титан». Запланированное на ближайшие несколько лет расширение производства при этом даст возможность удовлетворить потребности потребителей в РФ на 100 процентов, полагает Давыдов.