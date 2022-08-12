Давыдов назвал запуск «Крымского титана» знаковым вкладом БСК в импортозамещение

Техническую и технологическую поддержку предприятия «Крымский титан» БСК обеспечивает по поручению Правительства РФ, пишет mkset.ru. Из комментариев гендиректора компании Эдуарда Давыдова следует, что это знаковый для БСК проект.
Связанные с выпуском диоксида титана вопросы БСК решает давно, подчеркнул руководитель компании. С Республикой Казахстан было подписано в минувшем году соглашение, предусматривающее реализацию проекта, в рамках которого будет создан химический кластер по комплексной переработке сырья титан-цирконовых месторождений в высокотехнологичную хлорорганическую и неорганическую продукцию. Она весьма востребована сегодня на рынке, отметил эксперт.
«У нас значительные научно-технические наработки в плане технологий производства. Синергетический эффект взаимодействия АО „БСК“ и „Крымского титана“ позволил в кратчайшие сроки решить все производственно-технологические вопросы и запустить оборудование», — сообщил Давыдов.
Гендиректор БСК назвал это вкладом не только в импортозамещение, но и в развитие химии высоких переделов. По его словам, ранее в БСК был разработан план развития на пять лет, предполагающий ежегодное повышение объемов производства диоксида титана до 120 тысяч тонн. Компания обеспечит в результате полное удовлетворение потребностей отечественного рынка, заверил Давыдов.
Надо сказать, что потребности промышленной отрасли РФ в диоксиде титана с пигментным качеством повышаются из года в год. Данное химическое соединение востребовано сегодня в лакокрасочной промышленной сфере, а также при производстве пластмасс, бумаги и синтетического волокна.
Не менее 70 процентов диоксида титана в 2021 году Россия импортировала из Соединенных Штатов и Евросоюза. Очередной пакет санкций против нашей страны и последовавший за ними разрыв логистических цепочек стали причиной некоторого дефицита диоксида титана на отечественных предприятиях. Между тем, руководитель БСК уверен: проблема утратит свою нынешнюю актуальность, как только возобновит свою деятельность «Крымский титан». Запланированное на ближайшие несколько лет расширение производства при этом даст возможность удовлетворить потребности потребителей в РФ на 100 процентов, полагает Давыдов.
По словам экспертов, благодаря продукции завода «Крымский титан» российские краски получат такое качество, как укрывистость — способность пигмента перекрывать цветы поверхностей. Наши производители начнут в итоге выпускать краски с высокими физико-химическими характеристиками.
Возобновление производства диоксида титана пигментного качества позволит наладить выпуск сульфата железа марок А и Б, красного железоокисного пигмента марки К, серной аккумуляторной кислоты и серной технической кислоты, железного технического купороса и фосфогипса, а также удобрений NPK и аммофос.