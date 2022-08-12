Александр Моор поздравил тюменских строителей с профессиональным праздником

Также на торжественном собрании губернатор вручил тюменским строителям региональные награды за добросовестный труд.
«Благодаря вам тысячи семей ежегодно въезжают в новые квартиры, наши дети идут в новые школы и детские сады, мы имеем возможность посещать новые поликлиники и дома культуры. Появляются новые инвестиционные проекты», обратился к работникам строительной отрасли Александр Моор.
В 2021 году в Тюменской области был перевыполнен план по вводу жилья — построено более 1 миллиона 700 тысяч квадратных метров, отметил губернатор. Темпы строительства в 2022 году также позволяют с оптимизмом смотреть вперед.
В прошлом году в регионе введены в эксплуатацию шесть школ, еще две открыты уже в текущем году. В 2021 году детей приняли семь новых дошкольных учреждений. До конца текущего года будут построены еще 4 детских сада.
Кроме того, в прошлом году Тюменская область одной из первых приступила к реализации механизмов комплексного развития территорий.