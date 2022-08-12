nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Александр Моор поздравил тюменских строителей с профессиональным праздником

12 августа 11:08
Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил строителей с профессиональным праздником и отметил, что строительная отрасль позволяет развиваться всем секторам региональной экономики.

Также на торжественном собрании губернатор вручил тюменским строителям региональные награды за добросовестный труд.

«Благодаря вам тысячи семей ежегодно въезжают в новые квартиры, наши дети идут в новые школы и детские сады, мы имеем возможность посещать новые поликлиники и дома культуры. Появляются новые инвестиционные проекты», обратился к работникам строительной отрасли Александр Моор.

В 2021 году в Тюменской области был перевыполнен план по вводу жилья — построено более 1 миллиона 700 тысяч квадратных метров, отметил губернатор. Темпы строительства в 2022 году также позволяют с оптимизмом смотреть вперед.

В прошлом году в регионе введены в эксплуатацию шесть школ, еще две открыты уже в текущем году. В 2021 году детей приняли семь новых дошкольных учреждений. До конца текущего года будут построены еще 4 детских сада.

Кроме того, в прошлом году Тюменская область одной из первых приступила к реализации механизмов комплексного развития территорий.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25