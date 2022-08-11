Жаркая и ясная погода ждет Тюмень в четверг

Прохладная погода ожидает тюменцев в пятницу, температура воздуха днём снизится сразу на 8 градусов. Днём не больше + 20, синоптики обещают пасмурную погоду. В 14 и в 23 часа возможен небольшой дождь, ветер будет западным.