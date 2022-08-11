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Жаркая и ясная погода ждет Тюмень в четверг

11 августа 01:02
Фото: 1Mi
В четверг в областной столице обещают жаркую погоду, возможен небольшой дождь, сообщает Гисметео.

Днём воздух разогреется до + 28 градусов, небо будет ясным. Вечером возможен кратковременный дождь и усиление ветра до 2-5 метров в секунду. Влажность составит около 60%.

Прохладная погода ожидает тюменцев в пятницу, температура воздуха днём снизится сразу на 8 градусов. Днём не больше + 20, синоптики обещают пасмурную погоду. В 14 и в 23 часа возможен небольшой дождь, ветер будет западным.

В субботу потеплеет до + 21 градуса, но погода останется пасмурной. Скорость ветра увеличится до 5-8 метров в секунду, влажность около 79%. Днём синоптики обещают в Тюмени малооблачную погоду.

К концу недели осадков не ожидается, скорость ветра немного снизится. Атмосферное давление в пределах нормы.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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