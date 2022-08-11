«Виртуальный консультант 72» помогает тюменцам с социальными вопросами

В первом полугодии 2022 года в систему был внедрен новый модуль для автоматизированного приема и обработки вызовов, которые поступают в региональный департамент имущественных отношений по вопросам арендной платы за земельные участки. Теперь виртуальный помощник в любое время суток может ответить на вопросы о сроках и способах оплаты за аренду земельных участков, о размере арендной платы за год, за квартал, где и как посмотреть начисленные суммы, как получить квитанцию и т. д. И первая статистика показывает, что 80% обращений система обрабатывает самостоятельно, не переводя на оператора. До конца этого года также планируется автоматизация горячей линии Центров занятости с помощью диалоговой нейросетевой системы.