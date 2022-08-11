В Тюмени вымогают деньги у проституток, появится улица Корепанова, загрязняют воздух

В Тюмени член банды вымогал деньги у проституток
Согласно данным следствия, в январе 2019 года 32-летний Рустам Дусанов вступил в преступную группу и вплоть до июля 2020 года действовал в ее рамках. Известно, что создал ОПГ криминальный авторитет Сергей Патрушев.
Рустама Дусанова задержали после жалобы проституток. Каждый член группы занимался своими обязанностями. Как правило, они устраивали встречи с жертвами в общественных местах, где и передавались деньги.
В ходе досмотра у Рустама Дусанова была обнаружена боевая граната. По его словам, он возил ее в автомобиле на тот момент уже три года. В суде подсудимый признал свою вину.
Одну из улиц Тюмени назовут в честь бывшего спикера облдумы
Как сообщил в ходе сегодняшней конференции губернатор Тюменской области Александр Моор, в областной столице появится улица, названная в честь бывшего спикера облдумы Сергея Корепанова. Он скончался в этом году 28 июня. Предварительно, смерть наступила по причине инсульта.
«Мы должны посмотреть вместе с городом подходящую улицу», — сообщил Александр Моор на пресс-конференции 11 августа.
Стоит отметить, что Сергей Корепанов работал на посту председателя облдумы с 1998 года. Прощание с ним состоялось 30 июня в филармонии. На церемонии присутствовали Андрей Артюхов, Руслан Кухарук, Наталья Шевчик и другие.
В Тюмени концентрация атмосферных загрязнителей в воздухе превысила норму в 8 раз
В областной столице отмечается превышение концентрации вредных веществ. Так, качество воздуха в Тюмени было оценено на 112, однако норма не превышает 50.
В такие дни для людей с заболеваниями легочной системы и пожилым рекомендуется не проводить длительных прогулок. Помимо того, лучше сократить время спортивных занятий на улице.
Ранее областная столица почувствовала на себе смог от лесных пожаров в Югре. Согласно данным Роспотребнадзора, превышение ПДК диоксида серы и окиси углерода достигало от 1,12 до 2,25.