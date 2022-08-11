nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени неизвестные выбросили строительный мусор в городской пруд

11 августа 07:02
Фото: 1Mi
В Тюмени неизвестные устроили свалку на территории пруда, расположенного в районе поселка ММС. По словам очевидцев, гору мусора накануне в водоем выгрузил водитель КамАЗа. Фотографии плавающих досок и прочего строительного мусора местные жители опубликовали в сообществе VK Типичная Тюмень ЧП.
Сюжет
Тюмень

«В районе ММС, рядом с улицей Голышева, был небольшой пруд. Возле него всегда люди отдыхали, жарили шашлыки, кормили уточек. Дети с удочками ради интереса ловили маленьких линьков и отпускали. Был хороший отдых недалеко от дома. А теперь у нас его нет. Обидно, что вместо того, чтобы благоустроить водоем из него делают свалку», написал автор фото.

Заметим, что это уже не первый случай в Тюмени, когда в водоемы большегрузы отправляют мусор, сливают нечистоты. В июле горожане сообщали о том, что в районе моста на улице Профсоюзной в реку сливают отходы, на берегу Туры в районе Мыса складируют строительный мусор. Также мусорный полигон на берегу реки был обнаружен в поселке Антипино.

#Новости#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25