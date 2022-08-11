В Тюмени неизвестные выбросили строительный мусор в городской пруд

«В районе ММС, рядом с улицей Голышева, был небольшой пруд. Возле него всегда люди отдыхали, жарили шашлыки, кормили уточек. Дети с удочками ради интереса ловили маленьких линьков и отпускали. Был хороший отдых недалеко от дома. А теперь у нас его нет. Обидно, что вместо того, чтобы благоустроить водоем из него делают свалку», написал автор фото.