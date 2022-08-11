В Тюмени на ММС скончался двухмесячный младенец

«Сегодня утром у 8 поликлиники в ММС стояли 5-7 машин полиции, полицейский с автоматом и много цыган»сообщил подписчик паблика «ЧС Тюмень».
«Наш город» обратился за комментарием в депздрав, через несколько часов был получен ответ.
«11 августа в городскую поликлинику № 8 в 10 часов 13 минут был доставлен несовершеннолетний с признаками биологической смерти. Согласно регламенту, сотрудники больницы обратились в правоохранительные органы и вызвали скорую медицинскую помощь. Вызов туда поступил в 10 часов 14 минут. Прибытие бригады — в 10 часов 27 минут. Прибывшие на место медики скорой помощи констатировали смерть несовершеннолетнего»отметили в пресс-службе ведомства.
По данным из соцсетей скончался младенец (ему было около 2 месяцев). По факту случившегося проводится проверка.