В Тюмени на ММС скончался двухмесячный младенец

«11 августа в городскую поликлинику № 8 в 10 часов 13 минут был доставлен несовершеннолетний с признаками биологической смерти. Согласно регламенту, сотрудники больницы обратились в правоохранительные органы и вызвали скорую медицинскую помощь. Вызов туда поступил в 10 часов 14 минут. Прибытие бригады — в 10 часов 27 минут. Прибывшие на место медики скорой помощи констатировали смерть несовершеннолетнего»отметили в пресс-службе ведомства.