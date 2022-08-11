nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени концентрация атмосферных загрязнителей в воздухе превысила норму в 8 раз

11 августа 04:23
Фото: «НашГород»
Концентрация атмосферных загрязнителей PM2.5 в воздухе в Тюмени в восемь превысила установленные ВОЗ показатели. Индекс качества воздуха AQI составляет 112, тогда как хорошим является показатель от 0 до 50.
Сюжет
Тюмень

Детям, людям с заболеваниями легочной системы и пожилым людям рекомендуют сократить длительные и высокоинтенсивные упражнения на открытом воздухе.

Напомним, накануне Тюмень окутал дым от лесных пожаров в Югре. Во второй половине дня и в ночные часы запах гари, принесенные северным и северо-западным ветром из ХМАО, ощущался особенно сильно. Специалистами Роспотребнадзора было исследовано более двадцать проб атмосферного воздуха. Превышение ПДК диоксида серы и окиси углерода достигало от 1,12 до 2,25

Сегодня в Тюмени ветер сменил направление с северо-западного на юго-восточный. Смог немного рассеялся.

Отметим, в Югре на данный момент продолжают действовать лесные пожары. По состоянию на 6 часов утра в регионе зарегистрировано 65 лесных пожаров общей площадью более 133 тысяч гектар. Из них локализованы 33 возгорания площадью более 70 гектар. В тушении огня принимают участие более тысячи человек и 24 борта авиации.

#Новости#Тюмень#Смог#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25