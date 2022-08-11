В Тюмени концентрация атмосферных загрязнителей в воздухе превысила норму в 8 раз

Детям, людям с заболеваниями легочной системы и пожилым людям рекомендуют сократить длительные и высокоинтенсивные упражнения на открытом воздухе.
Напомним, накануне Тюмень окутал дым от лесных пожаров в Югре. Во второй половине дня и в ночные часы запах гари, принесенные северным и северо-западным ветром из ХМАО, ощущался особенно сильно. Специалистами Роспотребнадзора было исследовано более двадцать проб атмосферного воздуха. Превышение ПДК диоксида серы и окиси углерода достигало от 1,12 до 2,25
Сегодня в Тюмени ветер сменил направление с северо-западного на юго-восточный. Смог немного рассеялся.
Отметим, в Югре на данный момент продолжают действовать лесные пожары. По состоянию на 6 часов утра в регионе зарегистрировано 65 лесных пожаров общей площадью более 133 тысяч гектар. Из них локализованы 33 возгорания площадью более 70 гектар. В тушении огня принимают участие более тысячи человек и 24 борта авиации.