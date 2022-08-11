В Тюмени концентрация атмосферных загрязнителей в воздухе превысила норму в 8 раз

Напомним, накануне Тюмень окутал дым от лесных пожаров в Югре. Во второй половине дня и в ночные часы запах гари, принесенные северным и северо-западным ветром из ХМАО, ощущался особенно сильно. Специалистами Роспотребнадзора было исследовано более двадцать проб атмосферного воздуха. Превышение ПДК диоксида серы и окиси углерода достигало от 1,12 до 2,25