В Тюмени будут судить 13 человек за организацию ОПГ и финансовый ущерб на 164 млн

«В результате осуществления участниками преступного сообщества незаконной банковской деятельности в период с января 2014 г. по октябрь 2020 г. извлечен доход в особо крупном размере на общую сумму почти 164 млн рублей»сообщает пресс-служба тюменской прокуратуры.