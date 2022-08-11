В Тюмени будут судить 13 человек за организацию ОПГ и финансовый ущерб на 164 млн

Они регистрировали коммерческие организации на подставных лиц и выводили деньги.
«В результате осуществления участниками преступного сообщества незаконной банковской деятельности в период с января 2014 г. по октябрь 2020 г. извлечен доход в особо крупном размере на общую сумму почти 164 млн рублей»сообщает пресс-служба тюменской прокуратуры.
Отмечается, что подозреваемые причинили ущерб Тюменской области в размере 4 млн рублей (махинация с субсидиями). Членов ОПГ подозревают в вымогательстве и отмывании 11 млн рублей.
Ранее «Наш город» сообщал что сегодня тюменский суд отправил в колонию на 8,5 лет члена ОПГ, вымогавшей деньги у проституток