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В Тюмени будут судить 13 человек за организацию ОПГ и финансовый ущерб на 164 млн

11 августа 10:49
Фото: 1Mi
Тринадцать жителей Тюменской области обвиняются по 8 статьям уголовного кодекса, сообщает прокуратура Тюменской области. В ближайшее время местный суд рассмотрит дела о мошенничестве, организации ОПГ и незаконной банковской деятельности. Общая сумма ущерба почти 164 млн рублей.

Они регистрировали коммерческие организации на подставных лиц и выводили деньги.

«В результате осуществления участниками преступного сообщества незаконной банковской деятельности в период с января 2014 г. по октябрь 2020 г. извлечен доход в особо крупном размере на общую сумму почти 164 млн рублей»сообщает пресс-служба тюменской прокуратуры.

Отмечается, что подозреваемые причинили ущерб Тюменской области в размере 4 млн рублей (махинация с субсидиями). Членов ОПГ подозревают в вымогательстве и отмывании 11 млн рублей.

Ранее «Наш город» сообщал что сегодня тюменский суд отправил в колонию на 8,5 лет члена ОПГ, вымогавшей деньги у проституток

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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