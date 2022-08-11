Укравшего машину тюменца отправили на исправительные работы

Выяснилось, что в апреле этого года Марат Сиразитдинов похитил у гражданки П. автомобиль марки ВАЗ-21140 на сумму 69 234 рубля. После кражи, он скрылся.
Мужчина вину признал. Автомобиль был возвращен. Дело рассматривалось в особом порядке. По месту жительства гражданина характеризовали удовлетворительно. Он не судим и у врача на учете не стоит.
Марату Сиразитдинову назначили наказание в виде исправительных работ на срок 8 месяцев с удержанием 5% из зарплаты в доход государства.
Ранее «Наш город» писал о тюменце, которого ограбили. У него украли не только телефон, но и обувь.