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Укравшего машину тюменца отправили на исправительные работы

11 августа 10:02
Фото: «НашГород»
Был вынесен приговор мужчине, которого обвиняют в краже. Он нанес значительный ущерб потерпевшему.

Выяснилось, что в апреле этого года Марат Сиразитдинов похитил у гражданки П. автомобиль марки ВАЗ-21140 на сумму 69 234 рубля. После кражи, он скрылся.

Мужчина вину признал. Автомобиль был возвращен. Дело рассматривалось в особом порядке. По месту жительства гражданина характеризовали удовлетворительно. Он не судим и у врача на учете не стоит.

Марату Сиразитдинову назначили наказание в виде исправительных работ на срок 8 месяцев с удержанием 5% из зарплаты в доход государства.

Ранее «Наш город» писал о тюменце, которого ограбили. У него украли не только телефон, но и обувь.

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