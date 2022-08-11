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Тюменских ИТ-специалистов приглашают принять участие в профессиональном конкурсе

11 августа 11:53
Фото: Департамент информатизации Тюменской области
Тюменские программисты и веб-дизайнеры могут принять участие во Всероссийском ИТ-конкурсе «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». В программу включены индивидуальные соревнования по решению задач с применением машинного обучения и технологий Big Data, сообщает департамент информатизации региона.

Мероприятие, которое пройдет с 19 августа по 16 сентября, представляет собой масштабное соревнование в России для специалистов в сфере цифровой экономики — это серия хакатонов, где участники должны разработать ИТ-решение для кейсовых заданий от крупных государственных и бизнес-партнеров, а также ИТ-чемпионат. Всего доступно 25 региональных и 3 всероссийских чемпионата.

Для Тюменской области в рамках регионального чемпионата доступна задача по разработке рекомендательного алгоритма для читателей Российской государственной библиотеки (РГБ). В РГБ активно идет процесс оцифровки документов, поэтому можно внедрить семантический поиск литературы и рекомендовать книги читателю на основе его персональных предпочтений. Такие подборки позволят посетителям библиотеки открыть для себя новые жанры, авторов и произведения, которые ранее им были неизвестны.

Узнать подробную информацию о региональных чемпионатах, окружных хакатонах, всероссийских чемпионатах, и оставить заявку на участие можно на сайте «Цифровой прорыв. Сезон: ИИ».

В Тюменской области поддержка региональных ИТ-компаний ведется в рамках регионального проекта «Цифровые технологии» национального проекта «Цифровая экономика» за исполнение которых ответственным является региональный департамент информатизации.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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