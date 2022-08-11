Тюменских ИТ-специалистов приглашают принять участие в профессиональном конкурсе

Для Тюменской области в рамках регионального чемпионата доступна задача по разработке рекомендательного алгоритма для читателей Российской государственной библиотеки (РГБ). В РГБ активно идет процесс оцифровки документов, поэтому можно внедрить семантический поиск литературы и рекомендовать книги читателю на основе его персональных предпочтений. Такие подборки позволят посетителям библиотеки открыть для себя новые жанры, авторов и произведения, которые ранее им были неизвестны.