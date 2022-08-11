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Тюменская область вошла в топ-10 регионов по импортозамещению

11 августа 12:23
Фото: сайт правительства Тюменской области
В рамках VIII Национальной премии в области промышленных и цифровых передовых технологий «Приоритет-2022» Тюменская область вошла в топ-10 медиарейтинга по теме «Импортозамещение» за I полугодие 2022 года. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщили в департаменте информатизации региона.

В рейтинге учитывается упоминание регионов РФ в контексте «импортозамещения» и включает более 78 000 источников: радио, газеты, ТВ, журналы, интернет-СМИ и информационные агентства.

«Не первый год мы рассказываем о наших отечественных цифровых решениях, делимся практикой внедрения, поддерживаем региональные компании, которые занимаются разработкой и дистрибуцией программных продуктов, которые уже эффективно применяются в ключевых отраслях экономики»,отметил Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области.

Национальная премия «Приоритет-2022» вручается за достижения в области внедрения, разработки и продвижения отечественных промышленных технологий, и информационных технологий во всех сферах производства.

Тюменские компании, занимающиеся разработкой передовых решений, а также предприятия, внедрившие их и организации, достигшие успехов в их продвижении, могут принять участие в этом конкурсе. Для этого нужно подать заявку на сайте премии.

Отметим, в Тюменской области опыт использования отечественного программного обеспечения уже успешно формируется с 2015 года. В государственных органах и учреждениях ТО сегодня используются справочно-правовые системы, система электронного документооборота и антивирус только российской разработки.

За последние годы протестировано множество российских программных продуктов: операционные системы, офисные пакеты и другие, серверного оборудования, хранилищ данных, средств виртуализации.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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