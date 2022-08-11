Тюменская область вошла в топ-10 регионов по импортозамещению

В рейтинге учитывается упоминание регионов РФ в контексте «импортозамещения» и включает более 78 000 источников: радио, газеты, ТВ, журналы, интернет-СМИ и информационные агентства.
«Не первый год мы рассказываем о наших отечественных цифровых решениях, делимся практикой внедрения, поддерживаем региональные компании, которые занимаются разработкой и дистрибуцией программных продуктов, которые уже эффективно применяются в ключевых отраслях экономики»,отметил Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области.
Национальная премия «Приоритет-2022» вручается за достижения в области внедрения, разработки и продвижения отечественных промышленных технологий, и информационных технологий во всех сферах производства.
Тюменские компании, занимающиеся разработкой передовых решений, а также предприятия, внедрившие их и организации, достигшие успехов в их продвижении, могут принять участие в этом конкурсе. Для этого нужно подать заявку на сайте премии.
Отметим, в Тюменской области опыт использования отечественного программного обеспечения уже успешно формируется с 2015 года. В государственных органах и учреждениях ТО сегодня используются справочно-правовые системы, система электронного документооборота и антивирус только российской разработки.
За последние годы протестировано множество российских программных продуктов: операционные системы, офисные пакеты и другие, серверного оборудования, хранилищ данных, средств виртуализации.