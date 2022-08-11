Туман задержал десятки рейсов в Рощино

Задерживаются из-за тумана и прибывающие в Рощино самолеты. На 2 — 3 часа опаздывают рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Минвод, Екатеринбурга и других городов. Строго по расписанию осуществляются пока лишь вылеты в северные города.
По прогнозам синоптиков, в Тюменской области сегодня ожидаются переменная облачность, кратковременные дожди, грозы и + 25 + 30. Местами вероятны туманы.
Напомним, последний раз туман вносил изменения в расписание Рощино в середине июля. Тогда опоздания вылетов и прилетов достигали пяти часов и более. Вылет в Турцию был задержан и вовсе на семнадцать часов.