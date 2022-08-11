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Туман задержал десятки рейсов в Рощино

11 августа 03:39
Фото: 1Mi
На смену смогу от лесных пожаров в Югре в Тюмени пришел туман. Сегодня в областной столице из-за ночного и утреннего тумана были задержаны десятки рейсов. С опозданием на пять часов был отправлен самолет в Анталью, до сих пор не вылетели ранние рейсы в Санкт-Петербург, Москву, Уфу Минеральные воды.
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Тюмень

Задерживаются из-за тумана и прибывающие в Рощино самолеты. На 2 — 3 часа опаздывают рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Минвод, Екатеринбурга и других городов. Строго по расписанию осуществляются пока лишь вылеты в северные города.

По прогнозам синоптиков, в Тюменской области сегодня ожидаются переменная облачность, кратковременные дожди, грозы и + 25 + 30. Местами вероятны туманы.

Напомним, последний раз туман вносил изменения в расписание Рощино в середине июля. Тогда опоздания вылетов и прилетов достигали пяти часов и более. Вылет в Турцию был задержан и вовсе на семнадцать часов.

#Новости#Тюмень#Аэропорт Рощино#Валентина Бурнашева#Общество
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