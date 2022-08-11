Туман задержал десятки рейсов в Рощино

На смену смогу от лесных пожаров в Югре в Тюмени пришел туман. Сегодня в областной столице из-за ночного и утреннего тумана были задержаны десятки рейсов. С опозданием на пять часов был отправлен самолет в Анталью, до сих пор не вылетели ранние рейсы в Санкт-Петербург, Москву, Уфу Минеральные воды.

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