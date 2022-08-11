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Суд в Тюмени отправил в колонию на 8,5 лет члена ОПГ, вымогавшей деньги у проституток

11 августа 06:23
Фото: 1Mi
В Тюмени суд на восемь с половиной лет отправил в колонию строгого режима одного из членов банды, занимавшейся вымоганием денег у жителей региона и женщин, занимающихся проституцией. Также с 32-летнего Рустама Дусанова взыскали 30 тысяч рублей штрафа.
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Тюмень

По данным следствия, в течение полутора лет, с января 2019 года по июль 2020 года, Дусанов входил в состав преступной группы, создателем и руководителем которой являлся криминальный авторитет Сергей Патрушев.

У каждого из члена ОПГ были определенные обязанности. Все участники банды проводили встречи со своими жертвами в людных местах, в том числе в кафе, во дворах домов. Там же происходила передача денег.

Оперативники задержали Дусанова в ноябре 2020 года — после жалобы, поступившей на членов банды от проституток. При досмотре у него обнаружили боевую гранату. Позже он рассказал, что возил ее в машине с 2017 года.

В суде Рустам Дусанов с предъявленными ему обвинениями согласился и свою вину полностью признал.

Отметим, на данный момент под следствием находятся руководитель ОПГ Сергей Патрушев и его сообщники Александр Косарев, Валерий Тюльков, Иван Магера. Им назначена мера пресечения в виде ареста до 2 декабря. Остальные пять участников банды — под подпиской о невыезде.

Ранее Патрушев и Косарев подали в суд ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных. Суд их просьбу удовлетворил.

#Новости#Суды#Тюмень#ОПГ#Валентина Бурнашева#Общество
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