Суд в Тюмени отправил в колонию на 8,5 лет члена ОПГ, вымогавшей деньги у проституток

По данным следствия, в течение полутора лет, с января 2019 года по июль 2020 года, Дусанов входил в состав преступной группы, создателем и руководителем которой являлся криминальный авторитет Сергей Патрушев.
У каждого из члена ОПГ были определенные обязанности. Все участники банды проводили встречи со своими жертвами в людных местах, в том числе в кафе, во дворах домов. Там же происходила передача денег.
Оперативники задержали Дусанова в ноябре 2020 года — после жалобы, поступившей на членов банды от проституток. При досмотре у него обнаружили боевую гранату. Позже он рассказал, что возил ее в машине с 2017 года.
В суде Рустам Дусанов с предъявленными ему обвинениями согласился и свою вину полностью признал.
Отметим, на данный момент под следствием находятся руководитель ОПГ Сергей Патрушев и его сообщники Александр Косарев, Валерий Тюльков, Иван Магера. Им назначена мера пресечения в виде ареста до 2 декабря. Остальные пять участников банды — под подпиской о невыезде.
Ранее Патрушев и Косарев подали в суд ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных. Суд их просьбу удовлетворил.