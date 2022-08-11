Стало известно, когда откроют вторую полосу движения на Червишевской развязке

Напомним, накануне вечером для автомобильного транспорта была открыта одна из двух ремонтируемых полос движения Червишевской развязки. Подрядчики завершили работы по капитальному ремонту по правой полосе в направлении улицы Мельникайте с опережением графика.
Напомним, реконструкция автодороги стартовала в начале июня. Все работы выполнялись поэтапно. В августе подрядчик приступил к последнему, четвертому этапу. Были закрыты для движения две полосы в направлении улицы Мельникайте.
Изменение в схеме движение стало причиной километровых пробок — на улицах Московский, Червишевский тракты и Закалужской заторы наблюдались на протяжении всей прошлой недели. После открытия в среду вечером одной из полос движения, ситуация стабилизировалась. По данным сервиса 2 ГИС, в настоящее время на это участке развязки дороги свободны.