Стало известно, когда откроют вторую полосу движения на Червишевской развязке

Изменение в схеме движение стало причиной километровых пробок — на улицах Московский, Червишевский тракты и Закалужской заторы наблюдались на протяжении всей прошлой недели. После открытия в среду вечером одной из полос движения, ситуация стабилизировалась. По данным сервиса 2 ГИС, в настоящее время на это участке развязки дороги свободны.