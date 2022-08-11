nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стало известно, когда откроют вторую полосу движения на Червишевской развязке

11 августа 05:43
Фото: ГУС Тюменской области
В главном управлении строительства Тюменской области раскрыли информацию о сроках окончания ремонтных работ на Червишевской развязке. По планам, полностью движение на путепровод е будет открыто 25 августа.
Сюжет
Тюмень

Напомним, накануне вечером для автомобильного транспорта была открыта одна из двух ремонтируемых полос движения Червишевской развязки. Подрядчики завершили работы по капитальному ремонту по правой полосе в направлении улицы Мельникайте с опережением графика.

Напомним, реконструкция автодороги стартовала в начале июня. Все работы выполнялись поэтапно. В августе подрядчик приступил к последнему, четвертому этапу. Были закрыты для движения две полосы в направлении улицы Мельникайте.

Изменение в схеме движение стало причиной километровых пробок — на улицах Московский, Червишевский тракты и Закалужской заторы наблюдались на протяжении всей прошлой недели. После открытия в среду вечером одной из полос движения, ситуация стабилизировалась. По данным сервиса 2 ГИС, в настоящее время на это участке развязки дороги свободны.

#Новости#Тюмень#Дороги#Пробки#Ремонт#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25