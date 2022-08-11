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Росприроднадзор взял анализы почвы у ишимского детского лагеря, где сливали отходы

11 августа 12:44
Фото: Владимир Воронин
Ишимский блогер и активист Владимир Воронин рассказал о проверке Росприроднадзора. После нашей публикации и сливе отходов с детского лагеря "Дружба", специалисты обследовали слив ЖБО, были взяты анализы почвы, здесь же ощущался очень неприятный запах.

«Показал специалистам с Росприроднадзора место слива параши с лагеря «Дружба». Боялся, что девушки приедут при параде и на каблуках. Нет. Всё нормально. Форма одежды соответствовала. Речку вброд переходили»сообщил Владимир Воронин.

Он отметил, что место слива ЖБО пытались замаскировать и убрали трубу, но запах убрать не получилось. Результаты экспертизы ожидаются.

Второго августа «Наш город» уже сообщал, что около лагеря замечен слив жидких отходов, «но ассенизатор почему-то приезжает редко». Место слива было прямо на берегу речки Дятли.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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