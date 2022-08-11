Росприроднадзор взял анализы почвы у ишимского детского лагеря, где сливали отходы

«Показал специалистам с Росприроднадзора место слива параши с лагеря «Дружба». Боялся, что девушки приедут при параде и на каблуках. Нет. Всё нормально. Форма одежды соответствовала. Речку вброд переходили»сообщил Владимир Воронин.
Он отметил, что место слива ЖБО пытались замаскировать и убрали трубу, но запах убрать не получилось. Результаты экспертизы ожидаются.
Второго августа «Наш город» уже сообщал, что около лагеря замечен слив жидких отходов, «но ассенизатор почему-то приезжает редко». Место слива было прямо на берегу речки Дятли.