Росприроднадзор взял анализы почвы у ишимского детского лагеря, где сливали отходы

Ишимский блогер и активист Владимир Воронин рассказал о проверке Росприроднадзора. После нашей публикации и сливе отходов с детского лагеря "Дружба", специалисты обследовали слив ЖБО, были взяты анализы почвы, здесь же ощущался очень неприятный запах.

«Показал специалистам с Росприроднадзора место слива параши с лагеря «Дружба». Боялся, что девушки приедут при параде и на каблуках. Нет. Всё нормально. Форма одежды соответствовала. Речку вброд переходили»сообщил Владимир Воронин. Он отметил, что место слива ЖБО пытались замаскировать и убрали трубу, но запах убрать не получилось. Результаты экспертизы ожидаются. Второго августа «Наш город» уже сообщал, что около лагеря замечен слив жидких отходов, «но ассенизатор почему-то приезжает редко». Место слива было прямо на берегу речки Дятли. Материалы по теме Из туалетов детского лагеря Тюменской области отходы стекают в реку