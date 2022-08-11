Недалеко от Тюмени 41-летний мужчина застрелил двух односельчан

Всё произошло в середине июня ночью в селе Горьковка (недалеко от Тюмени). Подозреваемый был пьян, он конфликтовал с двумя знакомыми.
«Злоумышленник взял из дома охотничье ружье и, вернувшись обратно к месту конфликта, произвел из него два выстрела в двух односельчан»сообщили в пресс-службе СКР.
Подозреваемый находится под стражей, дело скоро рассмотрит суд.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец застрелил знакомого из-за его овец. Конфликт со смертельным исходом произошел между жителями села Шабаново Омутинского района.