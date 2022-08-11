Недалеко от Тюмени 41-летний мужчина застрелил двух односельчан

В пресс-службе СКР по Тюменской области сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении 41-летнего тюменца. Его обвиняют в покушении на убийство двух человек.

Всё произошло в середине июня ночью в селе Горьковка (недалеко от Тюмени). Подозреваемый был пьян, он конфликтовал с двумя знакомыми. «Злоумышленник взял из дома охотничье ружье и, вернувшись обратно к месту конфликта, произвел из него два выстрела в двух односельчан»сообщили в пресс-службе СКР. Подозреваемый находится под стражей, дело скоро рассмотрит суд. Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец застрелил знакомого из-за его овец. Конфликт со смертельным исходом произошел между жителями села Шабаново Омутинского района. Материалы по теме Житель Тюменской области застрелил своего соседа из-за злости на его овец