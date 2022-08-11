Лучшие школы Ямало-Ненецкого автономного округа: топ-10

В рейтинге RAEX школа на 10 месте. Большинство комментариев, оставленных на страницах систем Google и Яндекс — положительные. Особенно учащиеся хвалят преподавательский состав и подготовку к государственным экзаменам.
«Сильные преподаватели. Если возникают вопросы, всегда можем связаться с администрацией», отметила Юлия.
«Все чисто, уютно. Люди доброжелательные», написал Айват Б.
Лишь изредка попадались комментарии вроде:
«Оба сына учились в этой школе. Обучение оставляет желать лучшего», считает harry-1907.
Однако, что именно его не устраивало, пользователь не указал.
В рейтинге RAEX школа на 9 месте. Что касается этого учебного заведения, то люди жалуются на агрессивных сотрудников.
«Агрессивный библиотекарь, при сдаче учебников заставила платить за пособие, которое мы не получали. Обвиняла моего ребенка. Я расстроена, что в этой школе такие работники», написала Верхотурова.
«В этой школе учились мои дочери. В то время была одной из лучших школ. Сейчас обучается внучка, ничего хорошего сказать не могу!» негодует Жамига Бурханова.
«Достойное детище реформы образования. Нет ни учителей, ни педагогов, одни преподаватели, которые преподают за деньги. Никакой заинтересованности в результате учащихся», заявил Дмитрий К.
«Наш город» пообщался с выпускницей школы «Земля родная» Викторией Петикиной.
«В этом году закончила школу. Хорошо преподают химию, математику, физику. Большинство учителей стараются помочь и объяснить материал. Но есть педагоги, в общении с которыми возникают заминки и неловкости. Кроме того, задают много домашнего задания», прокомментировала Петикина.
По мнению Виктории, в школе не хватает шкафчиков, поскольку переодеваться в общей раздевалке некомфортно. Сами классы оборудованы: есть интерактивные доски, столы и стулья в приличном состоянии.
В рейтинге RAEX школа на 8 месте. На странице поисковой системы «Яндекс» мы нашли отзыв-инструкцию от пользователя с никнеймом Филл Ф.
«Добрее учителей бы. В школе нет Wi-Fi. Стоило бы убрать аттестации по ИЗО и музыке, так как абсолютно бесполезные предметы. Руководство школы строго относятся ко внешнему виду учеников. Каждый месяц в столовой повышаются цены, с этим никто ничего не делает. Также стоило бы проверять учащихся на наркотические вещества. За этим никто не следит», отметил он.
Кстати, это не единственный комментарий о грубых учителях:
«Учитель географии хамит. Преподавательский состав оставляет желать лучшего», написала Гульназ Спиридонова.
«Наш город» побеседовал с бывшей ученицей этой школы, по совместительству с педагогом-организатором Викторией Весниной.
«Считаю, что качество обучения высокое. В школе отлаженная система работы с олимпиадниками, в этом году 6 победителей Всероссийской олимпиады школьников. Мы можем похвастаться фестивалем научно-технического творчества, а также дополнительным образованием по робототехнике и легоконструированию. Учебному заведению не хватает финансирования для качественного и современного ремонта», заключила Веснина.
В рейтинге RAEX школа на 7 месте. Подавляющее большинство комментариев об этой школе приятно удивляет. Родители учеников хвалят качество обучения и коллектив педагогов.
«Хорошее здание, опытные учителя, добрые традиции. Ничего плохого сказать не могу», написал Ярослав Колосов.
«Лучшая школа Салехарда. Учителям важен сплоченный коллектив школьников. Устоявшиеся традиции. Ценится стремление к самосовершенствованию. Мудрый руководитель», подчеркнул Евгений Б.
В отзывах об этой школе хвалили не только преподавателей, но и руководство.
«Школа востребована среди родителей. Считаю, что лучшее образовательное учреждение», написала Алла П.
«Квалифицированные педагоги. Сама школа уютная», оставила комментарий Диана.
Все бы ничего, но ложкой дегтя стал следующий отзыв:
«Пропускной режим действует не для всех, педколлектив тоже так себе. Не зря же среди горожан школу называют „гестапо“. Оценки занижают, детей гнобят, ломают психику. У многих нервные срывы», поделилась Татьяна Ж.
Судя по отзывам школьников и их родителей, данное учебное заведение не совсем заслуженно попало в рейтинг лучших школ Ямало-Ненецкого АО.
«Учителя кидают портфели учеников. Было бы лучше, если бы такого не было», возмущена Кристина Красникова.
«Ад, в котором будут учиться ваши дети», заявил пользователь Zoro Roronoa
«Директору все равно на учеников. В туалетах все пропахло сигаретами. Сам вид школы оставляет желать лучшего. С потолка на третьем этаже капает вода, школа в непригодном состоянии. Педагогический состав — неуравновешенные люди», рассказал пользователь The Kwatt Is coming.
Восторженных отзывов мы не нашли, как и резко негативных.
«Такая же среднестатистическая школа для основного общего и среднего общего образования. Учебное заведение рисуется своим статусом. Получите те же знания, что и в обычной школе», считает eytys.
«Есть школы сильнее, где коллектив более сплоченный и дружный», написала Яна. Б
Что касается внешнего вида гимназии, то видно, что она в хорошем состоянии:
В рейтинге RAEX лицей на 3 месте. А вот тут нужно было постараться, чтобы найти хоть парочку негативных отзывов. Люди в восторге от учителей, предоставляемых услуг и качества образования.
«Неплохой набор профилей, хорошее учебное заведение», сообщил tim.annackulow
«Современный во всех отношениях лицей, обучение на высоте», написал Иван Беляков.
Кроме того, на странице Яндекса мы нашли перечень предоставляемых лицеем услуг со стоимостью, что встречается достаточно редко. Это и углубленное изучение отдельных учебных предметов, и оздоровительные занятия для школьников, и курсы по разным предметам на выбор.
В рейтинге RAEX гимназия на 2 месте. Как видно, тоже вполне заслуженно.
«Чудесный коллектив, прекрасное место для образования и творчества», оставил отзыв aleksey s.
«Место райское, отучился там 4 года и абсолютно не жалею. Учителя добрые и отзывчивые. В школе присутствует дополнительный французский язык, учитель прекрасно преподает. Всем советую», поделился Андрей Зубков.
«Учусь в данном заведении. Место хорошее, учителя настоящие профессионалы своего дела. Там ребёнок научится многому и приспособится ко взрослой жизни», считает пользователь с никнеймом НАЦУ Х.
В рейтинге RAEX гимназия на 1 месте. Что ж, золотое место топа также не подвело. Учащиеся и родители рады современному подходу к образованию, отличному техническому оборудованию. У данного учебного учреждения приличный внешний вид.
«Там учится мой внук. Прекрасная школа, замечательные преподаватели, было бы очень хорошо, если бы не объединяли с другой гимназией с его директором, а остался бы прежний», отметила Татьяна Глебенкова.
«Соответствует уровню гимназии, дети воспитанные. Это современное образовательное учреждение. Красивое здание», высказалась Ольга С.
Как мы видим, не все школы из данного списка заслуживают громкого звания. С другой стороны, учебные заведения, входящие в тройку самых лучших, действительно соответствуют заявленным требованиям.
Стоит отметить, что по данным пресс-службы окружного правительства, на образование в ЯНАО в 2022 году было запланировано выделить более 45 млрд рублей. Это на 15% больше суммы прошлого года. Данная статья стала самой крупной долей расходов.
При этом, в Тюменской области на образование в 2022 году было отведено 37 миллиардов 241 миллион рублей. В финансирование входит обеспечение общедоступного образования и организация детского отдыха.