Лучшие школы Ямало-Ненецкого автономного округа: топ-10

«Добрее учителей бы. В школе нет Wi-Fi. Стоило бы убрать аттестации по ИЗО и музыке, так как абсолютно бесполезные предметы. Руководство школы строго относятся ко внешнему виду учеников. Каждый месяц в столовой повышаются цены, с этим никто ничего не делает. Также стоило бы проверять учащихся на наркотические вещества. За этим никто не следит», отметил он.