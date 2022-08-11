Губернатор Тюменской области принял участие в молодежном форуме УФО «Утро»

Так, три мультицентра для молодежи будут созданы в областном центре и по одному в Ялуторовске, Заводоуковске и Тюменском районе.
«В регионе уже действует семь мультицентров. Это современные площадки с дружелюбной атмосферой. Молодые люди могут прийти туда с любым социальным или творческим проектом. К каждому проекту прикрепляется наставник — социальный продюсер. Он поможет избежать ошибок и воплотить идею в жизнь», пояснил Александр Моор.
Важной темой для обсуждения на форуме стал масштабный тюменский проект создания межуниверситетского студенческого кампуса. На сайте тюменскийкампус.рф свои предложения и идеи высказали свыше 12 тысяч жителей Тюменской области, Ямала и Югры. Глава региона поблагодарил всех участников дискуссии.
«Кампус предназначен не только для студентов и преподавателей. Это будет открытая комфортная территория в центре областной столицы, которой смогут пользоваться все жители и гости Тюмени», — сообщил губернатор.
Глава региона высказался в поддержку инициатив о создании в кампусе дендрария с уникальными для нашего региона растениями, переулка, в котором с помощью оригинальных архитектурных решений будет увековечена память одного из наших известных земляков, молодежного кинематографического коворкинга и лодочной станции. Впереди — еще несколько этапов обсуждения проекта кампуса.
Тюменскую область на форуме представляла делегация из 60 человек. Вместе с ней в Ханты-Мансийске побывали 8 юношей и девушек из Краснодона. Тюменские активисты представили 25 социальных проектов и инициатив. По итогам второй смены четверо из них удостоены грантов Росмолодежи на общую сумму более 800 тысяч рублей.