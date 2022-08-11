Губернатор Тюменской области принял участие в молодежном форуме УФО «Утро»

Тюменскую область на форуме представляла делегация из 60 человек. Вместе с ней в Ханты-Мансийске побывали 8 юношей и девушек из Краснодона. Тюменские активисты представили 25 социальных проектов и инициатив. По итогам второй смены четверо из них удостоены грантов Росмолодежи на общую сумму более 800 тысяч рублей.