Бизнесмены и политики выступили против внесения изменений в закон «О рекламе»

Съезд собрал свыше 500 компаний из всех субъектов РФ. Не менее 300 организаций и предприятий присоединились к заседанию в онлайн-формате. В мероприятии также приняли участие представители политических партий, органов властей и общественных структур, пишет newizv.ru.
Комментируя «закон Кирьянова», негласно названный по фамилии автора поправок – депутата от фракции «Единая Россия» Артема Кирьянова, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева подчеркнула единую позицию представителей отечественного бизнеса. Она назвала ее крайне негативной.
Предложенный Кирьяновым законопроект несет в себе реальную угрозу, подчеркнула Минеева. По ее словам, свое существование прекратят в итоге 90 процентов участников рынка наружки, который и без того закредитован. Общая задолженность отрасли превышает на сегодняшний день 15 миллиардов рублей. До 150 тысяч россиян рискуют лишиться своих рабочих мест, предупредила столичный бизнес-омбудсмен.
«В случае принятия документа россияне будут вынуждены покупать и продавать товары через неконтролируемые мессенджеры, - заявила Минеева. - Принятие законопроекта несет также риск создания искусственной монополии на успешном высокотехнологичном конкурентном рынке».
Уполномоченный назвала «существенным голосом бизнеса» тот факт, что в рамках созданного Союза операторов наружной рекламы объединились сотни предпринимателей. Минеева заверила, что она на их стороне и совместными усилиями позицию удастся отстоять.
Члены парламентских фракций выразили в свою очередь солидарность с российским бизнесом. Они полагают, что принимать предложенную версию законопроекта нельзя.
«ЛДПР против этого закона. Грубые подсчеты подсказывают, что потери региональных бюджетов превысят три миллиарда рублей в год начиная с 2023 года, а муниципальных – 4,3 миллиарда рублей в год», - заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, руководящий думским комитетом по международным делам.
Первый замглавы «Справедливой России» Дмитрий Гусев акцентировал внимание на том, что в Госдуму поступило уже свыше 100 поправок к документу. Их авторы – представители АКАР, «Авито», OZON и интернет-торговли, уполномоченный по правам предпринимателей Москвы Татьяна Минеева и члены Союза операторов наружной рекламы.
«Закон Кирьянова» накануне активно обсуждали на площадке отделения партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге. Депутат Михаил Романов проинформировал о том, что документ был детально изучен городскими властями и в нем выявлено множество несоответствий действующим в России правовым нормам.
Глава ФАС РФ Максим Шаскольский на днях направил письменное обращение к членам комитета по экономической политике. Он попросил о продлении срока рассмотрения изменений в законопроект на 15 дней. С учетом того, что документ принимали в кратчайшие сроки, не было заключения правительства, подчеркнул Романов.
«Предварительно, в рамках моих переговоров, ФАС России не поддерживает законопроект, МВД тоже не поддерживает с учетом того, что нарушаются ГОСТы по безопасности дорожного движения. Также есть и противоречия законодательству об охране культурного наследия», — констатировал парламентарий.
Инициативу о создании в России единого оператора цифровой рекламы раскритиковал также руководитель Минцифры РФ Максут Шадаев. Он считает, что текущая версия законопроекта искусственно монополизирует успешно развивающийся высокотехнологичный и конкурентный рынок. Ему всерьез угрожает деградация, говорится в письме министра на имя главы ФАС России.
Письмо руководителя РСПП Александра Шохина, в котором отражена негативная позиция ряда организаций и властей регионов, председатель Госдумы Вячеслав Володин направил первому зампреду Госдумы Александру Жукову и главе думского комитета по экономической политике Максиму Топилину.
«Закон Кирьянова» ранее резко раскритиковали представители свыше 30 субъектов РФ. Главы местных администраций и Заксобраний направили целый ряд писем, в которых фигурируют не только отрицательные отзывы и варианты поправок для монопольного законопроекта, но даже требования об отзыве. Чиновники и политики убедительно попросили законодателей учесть все мнения, озвученные регионами.
Подводя итоги, подчеркнем, что текущий вариант нашумевшего «закона Кирьянова» отказываются поддерживать подавляющее большинство игроков рекламного рынка, членов парламентских фракций и представителей региональных органов власти. Все они настаивают на том, что документ нуждается в доработке.