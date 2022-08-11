Бизнесмены и политики выступили против внесения изменений в закон «О рекламе»

Предложенный Кирьяновым законопроект несет в себе реальную угрозу, подчеркнула Минеева. По ее словам, свое существование прекратят в итоге 90 процентов участников рынка наружки, который и без того закредитован. Общая задолженность отрасли превышает на сегодняшний день 15 миллиардов рублей. До 150 тысяч россиян рискуют лишиться своих рабочих мест, предупредила столичный бизнес-омбудсмен.