Безопасно ли покупать лекарства через интернет

Генеральный директор «Сбер Еаптека» Мария Тимофеева: "Мы видим рост интереса к онлайн-заказу лекарственных средств на собственных данных. По информации DSM Group, только в первом квартале 2022 года продажи «Сбер Еаптеки» выросли в 2,3 раза, по сравнению с предыдущим годом. А показатель знания нашего бренда — как часто потребители называют наш бренд в опросах про интернет-аптеки — за год увеличился в 2,2 раза, до 73%. Люди по всей стране привыкли заказывать лекарства в интернете благодаря широкому ассортименту, экономии средств и времени".