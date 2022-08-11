Александр Моор рассказал, как будет защищать технологический суверенитет региона

По мнению Александра Моора, нефтегазовый потенциал Тюменской области сейчас получает новое дыхание.
В частности благодаря развитию нефтегазового кластера.
«Нефть и газ мы будем добывать. Использование этого капитала сегодня выглядит максимально актуально. Нефтегазовый кластер показал, что мы сделали правильную ставку»,считает Александр Моор.
Этот проект объединяет 80 предприятий и 14 регионов России.
В рамках работы кластера осуществляется целевой сбор потребностей крупных добывающих компаний, разрабатываются единые системы стандартизации и сертификации в газовой и нефтехимической промышленности.
«Нефтегазовый кластер — это партнер для нефтегазовых компаний для решения технологических вызовов, которые перед ними стоят»,подчеркнул Моор.
Губернатор также отметил, что в этом году нефтегазовый форум обретет федеральное значение и будет называться Федеральный Промышленно-энергетический Форум THF.
Несмотря на то, что зарубежные нефтегазовые компании приостановили инвестиции в новые проекты, они исполняют свои обязательства по ныне действующим.
Но Александр Моор допускает, что со временем они могут окончательно уйти из России.
«Самое важное, что сегодня все мы действуем в интересах России и мы понимаем, что отвечаем на текущие вызовы и должны решать долгосрочные задачи, чтобы обеспечить суверенитет, быть экономически и технологически независимыми. Если уход произойдет, активы этих компаний найдут своего покупателя и не будет огромного труда в том, чтобы сохранить производство», сказал губернатор.
Индекс производства в обрабатывающих отраслях промышленности в Тюменской области за 6 месяцев 2022 года составил более 101%.
В рамках развития инвестиционного потенциала Тюменской области запланировано строительство промышленного Технопарка — реновация ДСК500.
Реализация этого проекте предусматривает инвестиции в размере 10 млрд рублей.
Благодаря Технопарку появится 2000 рабочих мест и будет локализовано 50 высокотехнологичных предприятий.
Начало строительных работ запланировано на 2024 год.
«Наше сельское хозяйство будет на подъеме еще много лет. Сейчас мы развиваем экспорт не только на запад, но и на восток»,объявил Моор.
Сухопутный зерновой коридор станет частью новой схемы поставок российского зерна на крупнейшие азиатские рынки.
Тюменским аграриям это поможет увеличить объемы производства зерновых, расширить посевные площади и подарит новые рынки сбыта продукции.
Тюменская область также набирает обороты в сфере птицеводства, снижая объемы импорта. Сейчас в регионе есть свое производство индейки, которое вскоре будет развиваться в сфере овцеводства.
«Это все создает большой задел для развития нашего агропромышленного комплекса», считает губернатор.
Глава региона подчеркнул, что на данный момент область полностью обеспечивает потребность населения по основным продуктам.
«Хоть и уходят зарубежные производители, это необходимо воспринимать, как хорошую возможность занять эту нишу», сказал Александр Моор.
Александр Моор подчеркнул, что области необходимо использовать выгодное географическое положение транзитного региона.
Сегодня многие внешние экономические и транспортные потоки разворачиваются на Восток. Мимо нас теперь ни пройти, ни проехать», отметил губернатор.
А потому на территории области идет масштабное обновление всех транзитных магистралей между Западом-Востоком, Севером и Югом, в том числе расширяются трассы Тюмень — Омск, Тюмень — Тобольск, Тюмень — Екатеринбург.
«Сегодня мы должны растить компании, которые могли бы выходить на внешний рынок», объявил Александр Моор.
А потому объем поддержки бизнеса ежегодно составляет более 12,5 млрд рублей.
11 млрд уходит на налоговые льготы, А 1,8 — это компенсации на другие цели, в частности на компенсацию затрат по лизингу и выплаты 5% по закупке оборудования.
«Возвращая 5% мы все равно остаемся в плюсе. Это большой вклад в экономическое развитие региона»,считает губернатор.
На прошлогодней пресс-конференции Александр Моор сообщал, что 2020-м году объем налоговых льгот для предпринимателей составил около 3 млн рублей.
Губернатор тогда подчеркивал, что в Тюменской области для налогоплательщиков, применяющих УСН, действует самая низка в стране ставка — 5%.
А ранее «Наш город» рассказывал, что за эти полгода, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, рост инвестиционных проектов в Тюменской области составил 40%. Об этом также рассказывал Александр Моор.
Губернатор отмечал ялуторовское производство строительных материалов, исетское предприятие по производству круп и тюменский центр обработки данных.