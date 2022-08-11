Александр Моор рассказал, как будет защищать технологический суверенитет региона

«Самое важное, что сегодня все мы действуем в интересах России и мы понимаем, что отвечаем на текущие вызовы и должны решать долгосрочные задачи, чтобы обеспечить суверенитет, быть экономически и технологически независимыми. Если уход произойдет, активы этих компаний найдут своего покупателя и не будет огромного труда в том, чтобы сохранить производство», сказал губернатор.