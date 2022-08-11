Александр Моор: «Предпосылки для роста тарифов ЖКХ были и будут»

За тот же период 2022 года 651 семья выбрала получение земли, еще 42 семьи пожелали получить выплату. За все время действия программы земельные участки получили 10 276 семей, 323 семьи выбрали деньги. Кроме того, расширили перечень целей, на которые можно направить выплату. Теперь её можно потратить и на покупку земельного участка под ИЖС, садоводства или подсобного хозяйства.