Александр Моор: «Предпосылки для роста тарифов ЖКХ были и будут»

Один из самых актуальных вопросов, заданных Александру Моору во время пресс-конференции — рост тарифов ЖКХ. Увеличение цен связано с программой модернизации сетей. Губернатор напомнил о том, что для населения установлены льготные тарифы, которые ниже, чем экономически-обоснованные.
Как пояснил глава области, разница между двумя этими тарифами составляет порядка 6 млрд рублей. И эту разницу платят из бюджета региона. Также он объяснил изменения, произошедшие с 1 июля.
«Если коммунальный платеж на социальную норму семьи больше, чем 20% от общего дохода, то разницу субсидирует Тюменская область. При росте тарифа семьи или граждане с высоким доходом платят высокий рост. Те, у кого низкий доход, защищены, а разница уходит в субсидию»,пояснил Александр Моор.
Говоря о повышении тарифов ЖКХ, губернатор подчеркнул, что решение о росте тарифов разрешено законодательством, обосновано реализацией производственных программ. И если программа все же не будет реализована, то тарифы не снизят.
«Экономические предпосылки для планового роста тарифов всегда были, есть и будут. Вопрос в том, что государство это регулирует. Система сбалансирована. И платим деньги мы с понимаем того, что системы развиваются, город растет»,подытожил глава области.
Тюменская область с февраля текущего года начала отправлять гуманитарную помощь в ЛНР и ДНР. Регион поддерживает жителей республик. Например, дети из Краснодона отдыхали в Тюменской области, а также профинансирован отдых почти 200 детей в Крыму.
«Я считаю это очень важным проектом. Дети из Луганска должны видеть правду о России и о нашем отношении к ним, а ребята из России — из первых уст услышать, что там происходит. Мы окажем помощь в ремонте и оснащении объектов здравоохранения. Там беда…»сказал Александр Моор.
Отвечая на вопросы журналистов о туризме внутри региона, губернатор напомнил о популярности горячих источников. Желающие могут подобрать себе отдых на любой вкус — оздоровление, расслабление, развлечение.
«Сегодня возможность развития туризма получают регионы, которые на первый взгляд не казались туристическими. Мы должны развивать внутренний туризм, совместно использовать потенциал. А деньги туристов направлять на экономику регионов»,пояснил Моор.
Для развития туризма внутри Тюменской области были организованы чартерные программы для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Меры, направленные на развитие этой сферы, будут продолжаться.
Также в Тюменской области развивается спортивная отрасль. Александр Моор заверил, что идет строительство гимнастического центра в Тобольске. Завершить объект должны в 2023 году.
Что касается Тюмени, то в ближайшее время будет принято решение о строительстве ледового комплекса в районе Мыса.
«Больше всего средств вкладываем в создание уличной инфраструктуры — спортплощадок, турниковых комплексов. Занятия на свежем воздухе — это самое эффективное»,добавил губернатор.
В 2021 году пресс-конференцию, посвященную Дню Тюменской области, провели 12 августа. Александр Моор ответил на вопросы журналистов. Традиционно он уделил особое внимание сфере социального развития региона.
На прошлогодней конференции сообщалось, что продолжается предоставление земельных участков или целевых выплат многодетным семьям. Год назад участки получили 142 семьи, а социальные выплаты — 60 семей. В очереди находились еще 3 692 семьи.
За тот же период 2022 года 651 семья выбрала получение земли, еще 42 семьи пожелали получить выплату. За все время действия программы земельные участки получили 10 276 семей, 323 семьи выбрали деньги. Кроме того, расширили перечень целей, на которые можно направить выплату. Теперь её можно потратить и на покупку земельного участка под ИЖС, садоводства или подсобного хозяйства.
На конференции в 2021 году губернатор заявил, что к 1 сентября того года введут в эксплуатацию две школы в Тюмени — районе улиц Николая Зелинского — Дмитрия Менделеева и ЖК «Звездный городок», в селе Уват, в Вагайском, Тобольском и Ялуторовском районах. Обещания Александра Моора были выполнены.