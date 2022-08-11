Абонентам МегаФона стало еще комфортнее пользоваться Telegram

Telegram — самый популярный мессенджер в сети МегаФона. На него уже приходится 65% от всего объёма мобильного интернет-трафика сервисов мгновенного общения, и интерес к нему продолжает расти: за семь месяцев 2022 года мобильный интернет-трафик в Telegram вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число звонков внутри сервиса увеличилось почти в три раза.
В Тюменской области доля Telegram в сравнении с WhatsApp и Viber уже достигла 68%. Рост трафика с начала года оказался выше общероссийских показателей — жители увеличили объем передачи данных в мессенджере сразу в 2,3 раза. Самый резкий скачок трафика был зафиксирован в марте.
Наиболее активно общаются и читают новости в этом сервисе жители Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска, Ялуторовска.
Чтобы при растущих нагрузках обеспечить абонентам в Тюменской области и других регионах страны лучшую скорость в сервисе, МегаФон расширил количество подключений к узлам связи и дата-центрам Telegram.
«Ежедневно Telegram использует каждый пятый абонент МегаФона, поэтому мы утроили количество каналов соединения с дата-центрами мессенджера. Благодаря этому абоненты получат не только максимальные скорости передачи данных, но и повышенную отказоустойчивость. Теперь данные передаются несколькими путями, и в случае неполадок на одном из узлов связи абоненты смогут продолжать пользоваться сервисом без потери качества»,комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.