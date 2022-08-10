Жена Бережного обратилась к министру связи РФ с жалобой на журналистов

«Стоит отметить, что журналистам передачи были предоставлены записи, имеющиеся только в распоряжении оперативных сотрудников уголовного розыска и следствия, так как эти записи относятся только к доказательствам стороны обвинения. Ни один из кадров, относящихся к доказательствам стороны защиты в телепередаче и телеграмм-канале Петрова опубликован не был!», говорит Давыдова.