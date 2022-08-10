Жена Бережного обратилась к министру связи РФ с жалобой на журналистов

Также это письмо было адресовано Олегу Добродееву, генеральному директору ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания», а также председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву.
Ирина Давыдова, гражданская жена Виталия Бережного ссылается на статьи 4, 43 и 51 федерального закона «О средствах массовой информации», которые запрещают разглашать тайну следствия, собирать информацию в пользу постороннего лица или организации и обязуют уважать права граждан РФ.
В нарушении данных статей Давыдова обвиняет журналиста ВГТРК, ведущего передачи «Честный детектив» Эдуарда Петрова. В своем телеграмм-канале он, по мнению Давыдовой, оклеветал Елену Шихову, адвоката Бережного. К тому же, после того, как Шихова решила воспользоваться законным правом на ответ, ее Петров проигнорировал.
«Кроме того, в кадрах передачи „Вести. Дежурная часть“ и телеграмм-канале „Честный детектив“ были опубликованы сфальсифицированные кадры, которых вообще нет в уголовном деле», сообщает «Нашему городу» гражданская жена Виталия Бережного.
Ирина Давыдова говорит о видеозаписи со следственными действиями, проводимыми с участием Виталия Бережного, которые 30 июля были представлены широкой общественности.
«Стоит отметить, что журналистам передачи были предоставлены записи, имеющиеся только в распоряжении оперативных сотрудников уголовного розыска и следствия, так как эти записи относятся только к доказательствам стороны обвинения. Ни один из кадров, относящихся к доказательствам стороны защиты в телепередаче и телеграмм-канале Петрова опубликован не был!», говорит Давыдова.
По мнению заявительницы, эти факты говорят о том, что Петровым подается однобокая информация, имеющая своей целью сформировать у зрителя мнение о виновности Бережного.
Давыдова подчеркивает, что в опубликованном видео имеются сфальсифицированные кадры, которых нет в уголовном деле.
Также, по ее мнению, видео, на котором Бережной выносит коробку с телом Анастасии Муравьевой, которым также пользовались «Вести. Дежурная часть», является фальсификатом.
А потому Давыдова просит Максута Шадаева, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с просьбой наказать журналистов наказать Петрова и Марию Темникову (ведущую «Вести. Дежурная часть»), исключив их из союза журналистов и объявив им дисциплинарное взыскание.
Вместе с этим она просит удалить из сети видеозапись с кадрами следственных действий.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, как видео со следственным экспериментом над Бережным, попало в сеть.