Выбираем металлическую входную дверь в квартиру и дом

Сегодня вы можете купить входные двери из нескольких различных типов, таких как стальные и алюминиевые.
Стиль вашего дома - это первое, что необходимо учитывать при выборе металлической входной двери. Наиболее популярными архитектурными стилями являются:
Лучше всего выглядят двери, которые дополняют архитектуру вашего дома. Если у вас старый дом, вы можете выбрать что-то более традиционное, например, голландскую или даже французскую дверь. С другой стороны, если вы работаете с ультрасовременным домом и хотите, чтобы снаружи он выглядел более классическим (особенно если он находится в элитном районе), попробуйте один из наших более современных дизайнов - они будут прекрасно сочетаться, не выглядя неуместными.
Металлические двери - самые надежные и безопасные. В отличие от деревянных, стеклопластиковых, композитных и других видов, металл не впитывает влагу и может прослужить всю жизнь.
Металлическая конструкция также очень прочная, поэтому ее трудно выбить или проломить. Металлические двери имеют отличные запорные механизмы, благодаря которым их очень трудно выбить или сломать силой.
Дверные замки - одна из самых важных частей любой двери. Они обеспечивают безопасность и сохранность вашего дома, поэтому так важно выбрать хороший замок для вашей квартиры или дома. Сегодня дверной замок можно найти в разных вариантах, но если вам нужен надежный и простой в использовании, мы рекомендуем выбрать врезной тип.
Двери выпускаются из самых разных материалов, от дерева и алюминия до ПВХ и поликарбоната. Стальные двери являются наиболее распространенным выбором благодаря своей прочности и надежности. Они также являются самым дорогим вариантом. Алюминиевые двери занимают второе место в списке, поскольку они легче стальных, но на них легко появляются вмятины и царапины, если за ними не ухаживать должным образом. Дерево чаще используется в домах, чем в квартирах, потому что его легче установить, чем металл или стеклопластик; однако деревянные входные двери необходимо регулярно красить, чтобы защитить их от повреждений, вызванных атмосферными воздействиями, а также от вредителей, таких как термиты и тараканы, которые любят есть дерево!
ПВХ часто предпочитают другим типам из-за его экономичности по сравнению с другими материалами, такими как алюминий или сталь, однако, в последнее время возникают споры о его влиянии на здоровье из-за использования химических веществ, известных под общим названием фталаты. Эти химические вещества вызывают ряд проблем со здоровьем, включая приступы астмы при воздействии более двух часов в день в течение пяти дней подряд, что может сделать длительное воздействие опасным в зависимости от количества времени, проведенного на улице, поскольку многие проемы выходят не на юг, где солнечный свет попадает прямо через окна в жилые комнаты, где люди живут целыми днями под постоянным воздействием без какой-либо защиты!
Прежде чем посмотреть каталог дверей на https://www.ozon.ru/category/vhodnye-dveri-9747/, важно обратить внимание на параметр гидроизоляции - это очень важный момент. Вода попадает в наружную дверь через уплотнитель. Верхний край металлической двери имеет по периметру резиноподобную прокладку, которая создает уплотнение, не пропускающее пыль, грязь и воду изнутри или наружный воздух в этом месте - но только при условии надлежащего ухода. Если между рамой и косяками (самой рамой) есть щели, то их необходимо заделать конопаткой или другим герметиком, а затем использовать силикон вокруг всех стыков, где две части соединяются вместе, или выбрать предварительно подвешенные двери!
Металлические двери хорошо сохраняют тепло и холод. Металл является очень хорошим проводником тепла, что означает, что он может поглощать энергию из печи вашего дома с одной стороны, а затем отдавать ее по мере необходимости с другой стороны. Это делает их идеальными для использования в климате с экстремальными температурами, где доступ к системам отопления или охлаждения может быть ограничен.
Во-вторых, металл обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Водяному пару практически невозможно пройти через металл, так как его молекулярная структура не допускает такой передачи (если только нет отверстия, достаточно большого для молекул влаги). Это означает, что даже если вы живете в чрезвычайно влажном месте, например, во Флориде, ваша ванная комната не будет страдать от чрезмерного скопления влаги, если в ней установлена металлическая дверь! Единственным недостатком является то, что некоторые металлы со временем подвергаются коррозии.
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