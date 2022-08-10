Выбираем металлическую входную дверь в квартиру и дом

Двери выпускаются из самых разных материалов, от дерева и алюминия до ПВХ и поликарбоната. Стальные двери являются наиболее распространенным выбором благодаря своей прочности и надежности. Они также являются самым дорогим вариантом. Алюминиевые двери занимают второе место в списке, поскольку они легче стальных, но на них легко появляются вмятины и царапины, если за ними не ухаживать должным образом. Дерево чаще используется в домах, чем в квартирах, потому что его легче установить, чем металл или стеклопластик; однако деревянные входные двери необходимо регулярно красить, чтобы защитить их от повреждений, вызванных атмосферными воздействиями, а также от вредителей, таких как термиты и тараканы, которые любят есть дерево!