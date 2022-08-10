ВТБ увеличил портфель средств среднего и малого бизнеса в Тюменской области на 2/3

«На фоне резких изменений на рынке многие тюменские компании корректируют бизнес-модели и готовят новые проекты. Для ВТБ важно вовремя реагировать на эти потребности и предоставлять актуальные инструменты под любую задачу. Мы развиваем нашу линейку для среднего и малого бизнеса и сейчас предлагаем новым клиентам бесплатную онлайн-регистрацию юридического лица, три месяца бесплатного обслуживания и более 20 цифровых сервисов для развития своего дела. Уже сейчас услугами ВТБ пользуются более 11,5 тыс. тюменских предприятий среднего и малого бизнеса, и мы намерены наращивать число партнеров в регионе»,прокомментировал Евгений Федосов, управляющий ВТБ в Тюменской области.