nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ВТБ увеличил портфель средств среднего и малого бизнеса в Тюменской области на 2/3

10 августа 05:53
Фото: 1Mi
По итогам первого полугодия 2022 года объем средств, размещенных в банке ВТБ предприятиями среднего и малого бизнеса в Тюменской области, вырос на 64% и составил 56,4 млрд рублей.

Наибольшая часть портфеля — 37 млрд рублей — приходится на средства клиентов на счетах до востребования. За полгода их объем вырос более чем в 3,5 раза. Еще 19,4 млрд рублей составляют срочные депозиты. Активнее всего предприниматели размещали на них свободные средства в марте–апреле в период рекордно высоких ставок.

Также компании среднего и малого бизнеса пользуются банковским финансированием для решения деловых задач. За январь–июнь кредитно-документарный портфель ВТБ в Тюменской области вырос на 18%, до 30,3 млрд рублей. Среди отраслей, представители которых чаще всего привлекают заемные средства — транспорт и инфраструктурное строительство, сектор недвижимости, торговля, энергетика.

В первом полугодии у тюменских предприятий среднего и малого бизнеса были особенно востребованы банковские гарантии, в частности, для обеспечения расчетов и участия в тендерах. Портфель гарантий, выданных ВТБ в регионе в сегменте СМБ, за январь–июнь увеличился на 85%, до 14 млрд рублей.

«На фоне резких изменений на рынке многие тюменские компании корректируют бизнес-модели и готовят новые проекты. Для ВТБ важно вовремя реагировать на эти потребности и предоставлять актуальные инструменты под любую задачу. Мы развиваем нашу линейку для среднего и малого бизнеса и сейчас предлагаем новым клиентам бесплатную онлайн-регистрацию юридического лица, три месяца бесплатного обслуживания и более 20 цифровых сервисов для развития своего дела. Уже сейчас услугами ВТБ пользуются более 11,5 тыс. тюменских предприятий среднего и малого бизнеса, и мы намерены наращивать число партнеров в регионе»,прокомментировал Евгений Федосов, управляющий ВТБ в Тюменской области.

#Новости#ВТБ#Анна Доронина#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25