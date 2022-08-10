ВСК поможет россиянам побороть стресс: запустили службу психологической помощи

Плановые консультации психологов проводятся в режиме онлайн. Со специалистом можно обсудить проблемы личностного и профессионального роста, трудности в семейных отношениях, в частности во взаимоотношениях с детьми, личностный кризис, эмоциональное выгорание и другие вопросы. Клиенты могут обратиться как за разовой консультацией, так и за длительным курсовым лечением.