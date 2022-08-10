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Водитель и пассажиры перевернутой машины смогли выжить после ДТП

10 августа 06:10
Фото: Читатель «Нашего города»
Сегодня утром двое мужчин 1999-го года рождения и девушка 2002-го года рождения были доставлены в ОКБ № 2, после того, как они перевернулись в машине. ДТП произошло из-за того, что «десятка» в которой находились. пострадавшие, врезалась в грузовик.

В областном департаменте здравоохранения «Нашему городу» сообщили, что водитель и пассажир «десятки» 1999 года рождения после осмотра врачей отпустили на амбулаторное лечение.

А девушка 2002 года рождения, сидевшая на пассажирском сидении, получила черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Ее перевели в профильное отделение ОКБ № 2.

Утром «Наш город» рассказывал о подробностях этой аварии и показывал видео с места происшествия. Сейчас сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

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