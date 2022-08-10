Власти занялись обустройством опасной остановки на Максима Горького

На улице Максима Горького дорога никак не отделена от тротуара. Горожане вынуждены стоять на проезжей части. Кроме того, во время пробок автомобили проезжают в опасной близости от остановки и стоящих на ней людей.
В феврале этого года департамент дорожной инфраструктуры сообщил нам, что обустройство автобусной остановки «Максима Горького» не предусмотрено.
«В летний период текущего года планируется устройство дополнительных технических средств регулирования: столбики сигнальные дорожные, исключающие противоречия при визуализации границ проезжей части и тротуара», ответили в пресс-службе.
Ранее «Наш город» писал о том, что на обустройство съезда на развязке по улице Мельникайте потратят более 80 млн рублей.