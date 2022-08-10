В Заречной части города Тюмени три экипажа МВД задержали мужчину

Здесь же тюменцы заметили зелёный автомобиль «ГАЗель» с собакой.
«Первый Заречный микрорайон возле аквапарка поймали машину стоят три экипажа что-то фоткают на капоте подробности неизвестны»сообщает подписчик «ЧС Тюмень».
Инцидент произошел в районе 20:00, полицейские осмотрели салон и багажник транспортного средства. Горожане полагают, что задержание может быть связанно с наркотиками или оружием.
Ранее «Наш город» сообщал, следователи поймали мужчину, который жестоко избил тюменку в феврале этого года. Зимой мужчина смог скрыться и уехал из Тюмени в Екатеринбург.