nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Заречной части города Тюмени три экипажа МВД задержали мужчину

10 августа 16:27
Фото: 1Mi
В Тюмени вечером 10 августа подписчики паблика «ЧС Тюмень» сообщили задержании мужчину на белой «Ладе Гранте». Его автомобиль блокировали три машины МВД в 1-м Заречном микрорайоне города.

Здесь же тюменцы заметили зелёный автомобиль «ГАЗель» с собакой.

«Первый Заречный микрорайон возле аквапарка поймали машину стоят три экипажа что-то фоткают на капоте подробности неизвестны»сообщает подписчик «ЧС Тюмень».

Инцидент произошел в районе 20:00, полицейские осмотрели салон и багажник транспортного средства. Горожане полагают, что задержание может быть связанно с наркотиками или оружием.

Ранее «Наш город» сообщал, следователи поймали мужчину, который жестоко избил тюменку в феврале этого года. Зимой мужчина смог скрыться и уехал из Тюмени в Екатеринбург.

Материалы по теме
Через полгода следователи поймали мужчину, который жестоко избил тюменку
#Новости#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25