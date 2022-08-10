В тюменских водоемах утонули семь детей

Показательный случай произошел накануне во время встречи представителей ОНФ, администрации, Роспотребнадзора и ГИМС. Мероприятие состоялось рядом с рекой Тура. И буквально за спиной специалистов во время мероприятия водные процедуры принимали, как взрослые, так и дети. Между тем Тура не входит в список безопасных для купания мест.