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В тюменских водоемах утонули семь детей

10 августа 06:55
Фото: 1Mi
35 человек, в том числе 7 детей утонули в Тюменской области с начала года. Всего на водоемах в регионе произошло 33 происшествия, сообщили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области. Спасатели отмечают, что профилактические рейды проводятся регулярно.

Показательный случай произошел накануне во время встречи представителей ОНФ, администрации, Роспотребнадзора и ГИМС. Мероприятие состоялось рядом с рекой Тура. И буквально за спиной специалистов во время мероприятия водные процедуры принимали, как взрослые, так и дети. Между тем Тура не входит в список безопасных для купания мест.

Отметим, на сегодняшний день в городе для купания оборудованы всего 10 пляжей. Безопасными признаны водоемы, расположенные на территории детских лагерей «Олимпийская ребячка», «Ребячья республика» и «Витязь», баз отдыха «Верхний Бор» и «Кулига парк», санаториев «Серебряный бор» и «Сибирь». Также разрешено купание в озере Сингуль, расположенном в Ялуторовске.

#Новости#Пляжи Тюмени#Безопасность#МЧС#Валентина Бурнашева#Общество
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