В тюменских деревнях массово убивают котят

«Для деревенских это все проще. Они ведь растят куриц, свиней, коров и т. п. и потом спокойно убивают, что бы съесть или продать. И люди воспитанные в деревенском социуме не ощущают в этом никакой жестокости, для них это обычная жизнь. А для коренных горожан это дикая жестокость. Там беременных кошек, как крыс, а котята без мамкиной сиськи не выживут»отметил тюменец Александр К.