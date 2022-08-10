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В тюменских деревнях массово убивают котят

10 августа 02:01
Фото: 1Mi
В паблике ВК «Наш город» читатели бурно отреагировали на жестокость в с/о «Суходольный». Здесь мама с ребёнком наткнулись на коробку с дохлыми котятами. Большинство горожан осудили действия тех, кто оставил котят в лесу, но некоторые тюменцы заявили, что подобное часто происходит в деревнях Тюменской области.

Пост собрал 16 комментариев, большинство сошлось во мнении, что кошек нужно стерилизовать.

«Для деревенских это все проще. Они ведь растят куриц, свиней, коров и т. п. и потом спокойно убивают, что бы съесть или продать. И люди воспитанные в деревенском социуме не ощущают в этом никакой жестокости, для них это обычная жизнь. А для коренных горожан это дикая жестокость. Там беременных кошек, как крыс, а котята без мамкиной сиськи не выживут»отметил тюменец Александр К.

«Наш город» напоминает, что в Тюмени и Тобольске на сегодняшний действует несколько приютов для кошек и собак.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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