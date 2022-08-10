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В Тюмени в реку попал фенол, с балкона выпала девушка, следователи поймали мужчину

10 августа 18:53
Фото: 1Mi
Из-за мощного выброса фенола в Иртыш в других водоемах начали спасать рыбу. На прошлой неделе выяснилось, что содержание этого вещества в реке превышает ПДК в 300 раз. Тем временем, власти продолжают молчать.
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Тюмень

Экологическая катастрофа на реке Иртыш затронула соседние регионы

В реке Иртыш обнаружили многократное превышение нормы содержания фенола. На данный момент специалисты не могут установить источник разлива, который привёл к экологической катастрофе.

По данным издания «Город55», неделей ранее в реки Тара выявили превышение допустимой нормы фенола в 292 раза. Однако большую часть рыбы в Абалакском заводе сумели спасти, перевезя в другие водоемы, не соединенные с рекой Иртыш.

«Наш город» будет следить за развитием ситуации в дальнейшем. Подробнее о комментариях ведомств в материале.

В Тюмени пытаются опознать выпавшую с балкона девушку

В областной столице на улице Холодильной произошла трагедия. У дома № 21 нашли тело девушки, предположительно, 15-16 летней. «Наш город» поговорил с очевидцами произошедшего.

По их словам, девушка выпала с окна лестничной клетки. Местные жители утверждают, что не знакомы с погибшей, но неоднократно замечали ее прогуливающейся у дома.

Очевидцы предположили, что девушка могла добровольно уйти из жизни. Сотрудники полиции не нашли у нее документов и телефона.

Следователи задержали в Екатеринбурге тюменца, избившего свою сожительницу

Сотрудники тюменского уголовного розыска задержали мужчину, который избил свою сожительницу. Тюменца нашли в Екатеринбурге.

Как рассказал «Нашему городу» адвокат пострадавшей Ирины, мужчину поместили в следственный изолятор. Через некоторое время он окажется в тюменском СИЗО.

Подруга Ирины, которая организовала компанию помощи, надеется на справедливое наказание. По ее словам, Ирина сейчас находится в безопасности.

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