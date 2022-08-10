В Тюмени в реку попал фенол, с балкона выпала девушка, следователи поймали мужчину

Из-за мощного выброса фенола в Иртыш в других водоемах начали спасать рыбу. На прошлой неделе выяснилось, что содержание этого вещества в реке превышает ПДК в 300 раз. Тем временем, власти продолжают молчать.

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