В Тюмени в реку попал фенол, с балкона выпала девушка, следователи поймали мужчину

Экологическая катастрофа на реке Иртыш затронула соседние регионы
В реке Иртыш обнаружили многократное превышение нормы содержания фенола. На данный момент специалисты не могут установить источник разлива, который привёл к экологической катастрофе.
По данным издания «Город55», неделей ранее в реки Тара выявили превышение допустимой нормы фенола в 292 раза. Однако большую часть рыбы в Абалакском заводе сумели спасти, перевезя в другие водоемы, не соединенные с рекой Иртыш.
«Наш город» будет следить за развитием ситуации в дальнейшем. Подробнее о комментариях ведомств в материале.
В Тюмени пытаются опознать выпавшую с балкона девушку
В областной столице на улице Холодильной произошла трагедия. У дома № 21 нашли тело девушки, предположительно, 15-16 летней. «Наш город» поговорил с очевидцами произошедшего.
По их словам, девушка выпала с окна лестничной клетки. Местные жители утверждают, что не знакомы с погибшей, но неоднократно замечали ее прогуливающейся у дома.
Очевидцы предположили, что девушка могла добровольно уйти из жизни. Сотрудники полиции не нашли у нее документов и телефона.
Следователи задержали в Екатеринбурге тюменца, избившего свою сожительницу
Сотрудники тюменского уголовного розыска задержали мужчину, который избил свою сожительницу. Тюменца нашли в Екатеринбурге.
Как рассказал «Нашему городу» адвокат пострадавшей Ирины, мужчину поместили в следственный изолятор. Через некоторое время он окажется в тюменском СИЗО.
Подруга Ирины, которая организовала компанию помощи, надеется на справедливое наказание. По ее словам, Ирина сейчас находится в безопасности.