В Тюмени снова наблюдается задымление из-за лесных пожаров

Видимость в Тюмени около 600 метров, пока дым не создаёт серьёзных проблем. Запах гари стойко ощущался в областной столице на прошлых выходных. Ситуация разрешится при смене ветра, по данным Гисметео это произойдёт ближе к 20:00. Более того, синоптики обещают на этой неделе похолодание и осадки.