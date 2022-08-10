В Тюмени снова наблюдается задымление из-за лесных пожаров

Видимость в Тюмени около 600 метров, пока дым не создаёт серьёзных проблем. Запах гари стойко ощущался в областной столице на прошлых выходных. Ситуация разрешится при смене ветра, по данным Гисметео это произойдёт ближе к 20:00. Более того, синоптики обещают на этой неделе похолодание и осадки.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Югре зарегистрировано 65 очагов лесных пожаров. Большинство из них в труднодоступных местах. В Тюменской области обнаружен один серьёзный очаг возгорания в лесах Казанского района.