В Тюмени разбилась насмерть девушка, выпавшая из окна

По словам очевидцев, девушка выпала из окна. Ее не удалось спасти.
Эту информацию подтвердили «Нашему городу» в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.
«Вызов поступил 9 августа в 18:45. Прибытие бригады скорой медицинской помощи зарегистрировано в 18:55. Медицинские работники констатировали смерть пациентки», прокомментировала пресс-секретарь ведомства Екатерина Климович.
Люди в комментариях высказались по поводу случившегося.
«Явно не из квартиры выпала. Или не случайно выпала», написал Антон Хариец.
Ранее «Наш город» писал о трагедии, произошедшей в Тобольском районе. Водитель автомобиля Lexus насмерть сбил женщину.