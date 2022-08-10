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В Тюмени разбилась насмерть девушка, выпавшая из окна

10 августа 04:15
Фото: 1Mi
Трагедия произошла в Тюмени накануне вечером, 9 августа. На улице Холодильной, 21, девушка разбилась насмерть.

По словам очевидцев, девушка выпала из окна. Ее не удалось спасти.

Эту информацию подтвердили «Нашему городу» в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

«Вызов поступил 9 августа в 18:45. Прибытие бригады скорой медицинской помощи зарегистрировано в 18:55. Медицинские работники констатировали смерть пациентки», прокомментировала пресс-секретарь ведомства Екатерина Климович.

Люди в комментариях высказались по поводу случившегося.

«Явно не из квартиры выпала. Или не случайно выпала», написал Антон Хариец.

Ранее «Наш город» писал о трагедии, произошедшей в Тобольском районе. Водитель автомобиля Lexus насмерть сбил женщину.

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#Новости#Смерть#Медицина#Мелиса Учунджю#Город
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